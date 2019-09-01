Алло, мы ищем таланты! Открыт конкурс на лучшую эстонскую песню, которая прозвучит на «Евровидении»

Самое ожидаемое музыкальное событие года Eesti Laul 2020 пройдет немного по-иному, чем в предыдущие годы. Генеральный продюсер «Эстонской песни 2020» Томи Рахула заявил о том, что организаторы намерены существенно повысить качество песен и, следовательно, конкурса в целом, что пойдет на пользу всем музыкантам.

На конкурсе «Эстонская песня 2020» ожидаются как эстонские, так и песни на иностранных языках. Один автор, артист или коллектив могут представить до пяти песен на конкурс, оригинальные тексты и музыка, как всегда, не могут быть обнародованы участниками или третьими лицами до 1 декабря этого года.

Рахула призывает музыкантов представить песни, которые не участвовали в конкурсе в предыдущие годы и еще нигде не звучали, хотя были написаны ранее. «Дорогие авторы песен, не бойтесь повторить свою «старую »песню, если считаете, что она того стоит!» - призывает Рахула.

«Мы надеемся на широкое участие, потому что в Саку Суурхалле снова будут живые полуфиналы и грандиозный финал!» - добавляет Рахула.

Финал Eesti Laul 2020 состоится 29 февраля 2020 года, полуфиналы пройдут 13 и 15 февраля.

Песни должны быть представлены на конкурс по адресу www.eestilaul.ee до 6 ноября в 12 часов дня.