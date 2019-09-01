1 сентября: узнаете российских звезд на школьных фотографиях?

1 сентября — особый день в жизни каждого человека. Первый день осени ассоциируется у нас с незабываемыми школьным годами, которые питают знаниями, формируют и закаляют будущую личность. Многие известные люди до сих пор с благоговением вспоминают период детства и юности, но есть и те, кто не любит говорить о том, какой была пора учебы, пишет «Стархит».