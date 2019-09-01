Вс, 1.09.2019
По секрету всему свету: звезда сериала «Кухня» приехала в Пярну и вот что из этого вышло! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • 1 сентября: узнаете российских звезд на школьных фотографиях?

1 сентября: узнаете российских звезд на школьных фотографиях?

Школа в Азери 1 сентября

ФОТО: Vladislav Musakko

В этот день школьники и студенты приходят в учебные заведения, где набираются новых знаний и готовятся вступить во взрослую жизнь. Звезды, как и все, сидели за партами: одни делали успехи в учебе, а другие были хулиганами и предпочитали прогуливать занятия.

1 сентября — особый день в жизни каждого человека. Первый день осени ассоциируется у нас с незабываемыми школьным годами, которые питают знаниями, формируют и закаляют будущую личность. Многие известные люди до сих пор с благоговением вспоминают период детства и юности, но есть и те, кто не любит говорить о том, какой была пора учебы, пишет «Стархит».

Смотрите фото звезд ЗДЕСЬ!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ