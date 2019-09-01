Приревновала Алла: Галкин зажег с другой!

Алла Борисовна в это время была занята тем, что записывала на видео компромат на любимого. Она сидела с недовольным видом и грозила супругу пальцем. И хотя всё это было скорее шуткой, Пугачева дала понять, что немного приревновала любимого к своей лучшей подруге.