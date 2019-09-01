Приревновала Алла: Галкин зажег с другой!
Алла Пугачева с друзьями повеселилась на празднике друзей. Примадонна посетила шумный банкет на побережье Юрмалы, куда, разумеется, пришла в компании своей лучшей подруги — Лаймы Вайкуле. Также Аллу Борисовну на этом празднике сопровождал Максим Галкин, у которого как раз в этот день выдался выходной от гастролей, пишет издание «7дней».
Примадонна радовала гостей мероприятия «живым» исполнением любимых хитов, но не танцевала. Вместо неё с Галкиным на танцполе отжигала Вайкуле.
Алла Борисовна в это время была занята тем, что записывала на видео компромат на любимого. Она сидела с недовольным видом и грозила супругу пальцем. И хотя всё это было скорее шуткой, Пугачева дала понять, что немного приревновала любимого к своей лучшей подруге.