Вс, 1.09.2019
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Приревновала Алла: Галкин зажег с другой!
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Максим Галкин и Алла Пугачева

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Алла Пугачева с друзьями повеселилась на празднике друзей. Примадонна посетила шумный банкет на побережье Юрмалы, куда, разумеется, пришла в компании своей лучшей подруги — Лаймы Вайкуле. Также Аллу Борисовну на этом празднике сопровождал Максим Галкин, у которого как раз в этот день выдался выходной от гастролей, пишет издание «7дней».

Примадонна радовала гостей мероприятия «живым» исполнением любимых хитов, но не танцевала. Вместо неё с Галкиным на танцполе отжигала Вайкуле. 

Алла Борисовна в это время была занята тем, что записывала на видео компромат на любимого. Она сидела с недовольным видом и грозила супругу пальцем. И хотя всё это было скорее шуткой, Пугачева дала понять, что немного приревновала любимого к своей лучшей подруге.

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