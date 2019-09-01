Смелая девушка весом 235 кг ответила троллям, выложив фото в нижнем белье Facebook

Лорен уже давно работает с психотерапевтом и занимается в спортзале, но пока результаты не сильно-то видны. Однако девушка уже идет по верному пути, хоть он и даётся ей нелегко. Лорен старается оставаться позитивной, потому и выложила свои фото, надеясь, что посыл будет ясен: любите себя, несмотря ни на что и в любом весе.