23-летняя Лорен Мади из Барри, Уэльс, всю жизнь помимо прочего борется с лишним весом. Устав слышать в свой адрес постоянные насмешки и «дельные» советы по похудению, девушка решила заткнуть «доброжелателей» раз и навсегда, рассказывает Лайф.
Пытаясь помочь себе и другим с похожей проблемой, Лорен выложила в Facebook откровенное фото и была удивлена количеством позитивных комментариев, пишет Daily Star. Девушка рассказала, что долгое время пытается похудеть, но всему мешают компульсивное переедание, депрессия и лимфостаз.
Лорен уже давно работает с психотерапевтом и занимается в спортзале, но пока результаты не сильно-то видны. Однако девушка уже идет по верному пути, хоть он и даётся ей нелегко. Лорен старается оставаться позитивной, потому и выложила свои фото, надеясь, что посыл будет ясен: любите себя, несмотря ни на что и в любом весе.
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Смелая девушка весом 235 кг ответила троллям, выложив фото в нижнем белье
Девушка пояснила, что многие считают, будто похудеть легко — просто прекрати есть и занимайся в зале. Но у большинства людей с ожирением лишний вес набирается из-за каких-либо психологических проблем. И вот их нужно решать в первую очередь, это и является самым сложным этапом в похудении.