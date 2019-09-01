Богиня! Постройневшая Дубцова вышла на пляж в сексуальном купальнике

Ирина Дубцова активно ведет страничку в Instagram, где делится с поклонниками снимками из путешествий, со съемок и, конечно, собственными фото. Один из последних кадров певицы по-настоящему восхитил поклонников, которые не устают отмечать, что она в любых обстоятельствах сохраняет цветущий вид, а в последнее время еще и заметно постройнела.

На новом снимке победительница «Фабрики звезд» запечатлена на морском берегу. Она позирует перед камерой, облаченная в закрытый купальник с леопардовым принтом и накинутой на плечи легкой тунике. В подписи к посту Дубцова посетовала, что лето, к сожалению, закончилось. «Пока лето. А через пару часов будет: пока, лето», – проводила артистка уходящий теплый сезон.

Ранее Дубцова раскрыла секрет своей стройной фигуры. Как рассказала звезда, она всегда придерживалась здорового питания, однако после родов начала набирать вес. Она обратилась к медикам, чтобы выяснить причину неприятных изменений в фигуре, но врачи лишь развели руками: проблем со здоровьем, которые могли привести к полноте, у певицы не оказалось.

Помочь Ирине смог психолог, который пришел к выводу, что поправляется она на нервной почве, а лишние килограммы для нее сродни психологической броне. Осознав, что так оно и есть, исполнительница неожиданно для себя начала худеть, пишет Teleprogramma.pro.