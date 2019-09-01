Вс, 1.09.2019
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  • Ведьма? Полуголая Ольга Бузова станцевала на трассе после полуночи

Ведьма? Полуголая Ольга Бузова станцевала на трассе после полуночи

Ольга Бузова

ФОТО: скриншот видео

33-летняя Ольга Бузова устроила забавные танцы на трассе вместе с подругой, моделью Яной Акру. Звезды выбрались из машины и зажгли под хит Ramil' & Dava «Танцуй как пчела», пишет Cosmo.

Вчера Бузова выступила на фестивале «Среднерусская возвышенность» в Тульской области. На сцене певица появилась в блестящем костюме и солнечных очках. Ольга исполнила свои самые популярные песни.

Веселье продолжилось после концерта. На обратном пути в Москву,  после полуночи, Бузова решила станцевать на трассе «Дон». Ее желание поддержала Яна Акра.

Ольга поделилась видео, на котором отплясывает в стильном и ярком наряде — оранжевом кроп-топе, желтой ветровке и штанах такого же оттенка. Ее подруга появилась рядом в похожем образе — неоновом кроп-топе и куртке. «Пытаемся всё-таки выяснить, как танцуют пчелы. Но это неважно, трек крутой», — пояснила Бузова.

Как вы считаете, Оля хорошо танцует?

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