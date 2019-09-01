Ведьма? Полуголая Ольга Бузова станцевала на трассе после полуночи

33-летняя Ольга Бузова устроила забавные танцы на трассе вместе с подругой, моделью Яной Акру. Звезды выбрались из машины и зажгли под хит Ramil' & Dava «Танцуй как пчела», пишет Cosmo.
Вчера Бузова выступила на фестивале «Среднерусская возвышенность» в Тульской области. На сцене певица появилась в блестящем костюме и солнечных очках. Ольга исполнила свои самые популярные песни.
Веселье продолжилось после концерта. На обратном пути в Москву, после полуночи, Бузова решила станцевать на трассе «Дон». Ее желание поддержала Яна Акра.
Ольга поделилась видео, на котором отплясывает в стильном и ярком наряде — оранжевом кроп-топе, желтой ветровке и штанах такого же оттенка. Ее подруга появилась рядом в похожем образе — неоновом кроп-топе и куртке. «Пытаемся всё-таки выяснить, как танцуют пчелы. Но это неважно, трек крутой», — пояснила Бузова.