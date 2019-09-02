Астролог предсказывает: пять дней в сентябре, когда вы получите кармические уроки судьбы

1-12 сентября – цепочка кармических аспектов

В эти дни Венера, Меркурий, Солнце и Марс поочередно будут делать сперва оппозицию к Черной Луне, а затем трин к Южному Узлу. Это будет выглядеть как столкновение с темными сторонами жизни или искушениями, после которых вы обращаетесь к своему кармическому опыту, чтобы решить ситуацию, а попутно отдаете кармические долги. Венера – в любви и деньгах, Меркурий – в отношениях с близким кругом общения, Солнце – что касается ваших личностных качеств – гордыни, эгоизма, самомнения, Марс – агрессии и неправильных поступков.

Как нужно вести себя в этот период? Нельзя поддаваться искушению. Но если вы не чувствуете в себе достаточно силы, вступать в открытый бой с пороком тоже не нужно. Выждите день-два (это период, за который планета переходит от оппозиции с Черной Луной к трину с Узлом) и посмотрите, что вы можете сделать для борьбы с темной стороной жизни на своем месте и со своими ресурсами. И помните, что иногда самая большая победа – это победа внутри себя. Может быть, для вас будет главным не сделать что-то, а побороть те плохие вещи, что вы увидели, в себе самих.

8 сентября – соединение Луны с Южным Узлом

Во время цепочки кармческих аспектов произойдет и еще один, не связанный с ними, кармический аспект – соединение Луны с Южным Узлом. Это аспект, помогающий интуитивно почувствовать, какие кармические долги вы можете сейчас отдать. Поэтому прислушивайтесь к интуиции, особенно на работе, в профессиональной деятельности, в общении с чиновниками и пожилыми людьми (знак Козерога), а также в отношениях с матерью и женщинами, по возрасту годящимися вам в матери (Луна). В этот день из кармической цепочки Солнце делает трин к Южному Узлу. Гармоничный аспект Солнца поможет правильно сориентироваться, как отдать кармический долг так, чтоб он пошел на пользу вашему физическому состоянию или личностному росту, а также облегчит отдачу долга, вам не будет больно его отдавать, избавление от него не будет связано с потерями.

13 сентября – Луна в соединении с черной Луной

Это день обольщения и столкновения с темными силами, причем они могут не показывать своего истинного лица, просто ваши поступки, ваш выбор, люди и ситуации, через которые проявится черная Луна, приведут к проблемам, и потом вы будете думать, как из них выпутаться. Соединение будет в Рыбах, поэтому искушение может быть связано с ложной духовностью, алкоголем, наркотиками, искажением реальности. Вы увеличите шансы не попасть под влияние черной Луны, если будете придерживаться внутренней честности и не дадите ничему и никому затуманить вам мозги и лишить ясного взгляда на мир. Не впадайте в мистицизм.

23 сентября – Т-квадрат Луны, Меркурия и узлов

Это острая ситуация проверки, идете вы по пути роста или деградации. Ребром встанет вопрос, учите ли вы новые кармические уроки или не развиваетесь и пользуетесь наработками из прошлой жизни. Обстоятельства могут буквально заставить вас совершенствоваться. С учетом участия Луны и Меркурия, ситуация может быть связана с конфликтом в семье, переездом, транспортом или разговором.

25 сентября – Т-квадрат Венеры, Сатурна и узлов