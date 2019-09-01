Настоящая! Екатерина Гусева восхитила фанатов фотографией без макияжа

Российская актриса театра и кино 43-летняя Екатерина Гусева отдыхает сейчас в Карелии, откуда делится с подписчиками в Instagram живописными фотографиями. Каблуки и женственные наряды артистка сменила на комфортную одежду и отсутствие макияжа.