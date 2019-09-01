Вс, 1.09.2019
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Настоящая! Екатерина Гусева восхитила фанатов фотографией без макияжа

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Екатерина Гусева

ФОТО: Vladimir Vyatkin / Sputnik

Актриса сменила концертные наряды на комфортную одежду, и, смыв макияж, продемонстрировала свою естественность, пишет Пятый канал.

Российская актриса театра и кино 43-летняя Екатерина Гусева отдыхает сейчас в Карелии, откуда делится с подписчиками в Instagram живописными фотографиями. Каблуки и женственные наряды артистка сменила на комфортную одежду и отсутствие макияжа.

Недавно звезда «Бригады» опубликовала снимок, на котором продемонстрировала естественную внешность. Актриса прислонилась к дереву, показывая лицо, на котором полностью отсутствует макияж.

Поклонники оценили фото Гусевой и восхитились ее натуральной красотой.

А мы восхищаемся естественной красотой Екатерина Гусевой ЗДЕСЬ!

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