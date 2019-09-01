Настоящая! Екатерина Гусева восхитила фанатов фотографией без макияжа

Актриса сменила концертные наряды на комфортную одежду, и, смыв макияж, продемонстрировала свою естественность, пишет Пятый канал.
Российская актриса театра и кино 43-летняя Екатерина Гусева отдыхает сейчас в Карелии, откуда делится с подписчиками в Instagram живописными фотографиями. Каблуки и женственные наряды артистка сменила на комфортную одежду и отсутствие макияжа.
Недавно звезда «Бригады» опубликовала снимок, на котором продемонстрировала естественную внешность. Актриса прислонилась к дереву, показывая лицо, на котором полностью отсутствует макияж.
Поклонники оценили фото Гусевой и восхитились ее натуральной красотой.
А мы восхищаемся естественной красотой Екатерина Гусевой ЗДЕСЬ!