Таро-прогноз на неделю со 2 по 8 сентября

«Иерофант» сулит Скорпионам благоприятный исход любого дела, но для этого им придется проявить свои лучшие качества, отказавшись от эгоизма. По этому Аркану в середине недели помощь может прийти с неожиданной стороны, и от нее не стоит отмахиваться.

«Звезда» говорит о ясности и правильных поступках. По этой карте Скорпионы могут спокойно заниматься тем, что затеяли, не опасаясь попасть в ловушку или ошибиться. Любое дело завершится успехом, если верить в свои силы и не отказываться от планов.

Стрелец

Аркан суд «Суд» указывает Стрельцам на отличное начало недели, когда они смогут поставить точку в сложном деле и освободиться от каких-то забот. По этому Аркану важно быть настойчивыми, но действовать по правилам и соблюдать законы, чтобы исключить ошибки и неприятности.

«Маг» в раскладе указывает на прекрасную возможность отказаться от рутины в пользу креативности. Совет карты: помнить о том, что иногда классические методы не работают, поэтому нужно быть находчивыми или держать в голове запасной план.

Карта «Смерть» указывает Стрельцам на то, что очередной жизненный этап подходит к концу. По этому Аркану перемены неизбежны, и чем меньше им сопротивляться, тем быстрее удастся понять, куда нужно свернуть, чтобы достичь успехов.

Козерог

«Сила» указывает Козерогам на важность укрощения негативных эмоций, которые мешают принимать решения и усугубляют конфликтные ситуации. По этому Аркану важно оставить желание доказать кому-то свою правоту на словах и заняться действительно важными делами. Именно по ним будут судить о том, насколько можно доверять Козерогам.

По карте «Правосудие» Козероги получат весточку от судьбы, и если в прошлом они не совершали оплошностей, то награда не заставит себя ждать. Тем, кто ошибся, предстоит разобраться с последствиями в начале осени.

Карта «Влюбленные» говорит о необходимости принятия серьезного решения. По этой карте в конце недели важно опираться на собственные чувства, чтобы потом не пожалеть о неверном выборе.

Водолей

«Колесо фортуны» указывает Водолеям на важность принятия собственной судьбы. Только в этом случае Водолеи смогут обрести над ней власть и управлять событиями, происходящими в жизни. Тем, кто будет сопротивляться, судьба преподаст урок, и вряд ли он будет позитивным.

В середине недели по карте «Верховная жрица» Водолеям стоит прислушаться к внутреннему голосу и не игнорировать интуицию. Предчувствия помогут избежать неприятностей и выбрать путь, ведущий к успеху.

«Мир» символизирует верно выбранное направление, а значит, Водолеи прошли через все трудности, и теперь на их пути не будет преград. Аркан сулит успехи тем, кто мыслит позитивно и не позволяет грусти завладеть сознанием.

Рыбы

Со 2 сентября Рыбам повезет на деловом поприще. Аркан «Император» указывает на благоприятное время для развития, а значит, можно смело заниматься поиском прибыльной должности или начать карьерный рост.

«Солнце» указывает на позитивный период в жизни, когда проблемы разрешаются, а судьба преподносит лишь приятные сюрпризы. По этому Аркану Рыбы в середине недели смогут привлечь в жизнь удачу и начать новые грандиозные проекты.