Первая неделя сентября станет удачной, если знать, как события будут разворачиваться в ближайшие семь дней. Таро-прогноз на неделю со 2 по 8 сентября 2019 года укажет на возможные трудности, чтобы представители зодиакальных созвездий смогли избежать неприятностей и начать осень успешно.
Расклады карт таро набирают все большую популярность. Предсказания старших Арканов, которые используют эксперты сайта dailyhoro.ru, помогут представителям знаков Зодиака понять, какие события произойдут на грядущей неделе и что нужно сделать для того, чтобы обойти неприятности стороной. Не стоит воспринимать советы карт как инструкцию по применению, ведь Арканы указывают лишь на возможное развитие событий, а произойдут ли они, зависит от решений, принимаемых конкретным человеком.
Овен
Аркан «Верховная жрица» советует Овнам сохранять бдительность и осторожность. В начале недели события будут развиваться стремительно, однако принимать решения нужно не сгоряча и без спешки. Внутренний голос поможет не упустить момента, когда нужно будет развить активность.
«Мир» символизирует достижение целей, однако в раскладе для Овнов эта карта указывает лишь на верно принятое решение. Со среды Овны могут не сомневаться в том, что выбрали правильный путь, и им останется только завершить предпринятое дело, чтобы получить заслуженную награду.
Аркан «Звезда» символизирует верно выбранное направление и везение. Тельцы с понедельника могут приниматься за запланированные дела, не боясь потерпеть неудачу. Совет карты: прислушаться к себе и делать так, как велит сердце, не обращая внимания на советы окружения.
Аркан «Влюбленные» в раскладе Тельцов указывает на необходимость совершить выбор. По этой карте Тельцам, возможно, придется пойти на небольшие жертвы, чтобы в дальнейшем получить гораздо больше и компенсировать неудобства.
«Отшельник» указывает на важность паузы. По этому аркану Тельцы на выходных смогут расслабиться, восстановить запас сил и энергии, а также наметить дела на грядущую рабочую неделю.
Аркан «Башня» говорит Близнецам о грядущих переменах. Уже в первой половине недели им предстоит попрощаться с устаревшими идеями, чтобы не тратить времени даром. Расширение горизонтов и новые стремления помогут не топтаться на месте, развивать таланты и изменять жизнь в лучшую сторону.
Карта «Правосудие» появляется в раскладе как предупреждение о том, что любой поступок и даже мысль в будущем будет иметь свой вес. По этой карте Близнецам важно помнить о честности, выполнять обязанности в срок и не пытаться обмануть себя и окружение.
«Маг» символизирует успех, а значит, в конце недели Близнецы смогут воплотить в жизнь смелые идеи. Креативность и готовность подстраиваться под изменяющиеся события помогут остаться на плаву и в будущем не останавливаться для работы над ошибками.
Рак
«Императрица» указывает на рост и развитие, а также на успехи, но не в ближайшем времени. По этому Аркану Ракам не стоит торопить события, чтобы исключить промахи и досадные неприятности из-за невнимательности.
«Умеренность» указывает Ракам на необходимость контролировать эмоциии не поддаваться их разрушительному влиянию. В середине недели Раки пройдут проверку на прочность, и если смогут действовать разумно, то удача от них не отвернется, и откроются заманчивые перспективы.
«Мир» указывает Львам на важность обретения внутренней гармонии и равновесия. Это позволит справиться с трудностями на пути к счастью и не совершать импульсивных поступков, которые разрушат везение и могут негативно отразиться на репутации.
«Отшельник» указывает Львам на возможность восстановить силы и энергию перед решительным рывком. Также по этой карте появляется возможность исправить недочеты, вынести полезные уроки и тем самым убрать в будущем преграды на пути к благополучию.
«Луна» говорит о внутренних страхах и напряжении, которые мешают Львам приблизиться к поставленной цели. По этой карте важно справиться с бушующими эмоциями и смело шагнуть в будущее. Совет карты: не потакать надуманным страхам, чтобы вовремя выполнить поставленные перед собой задачи.
Дева
«Смерть» говорит Девам о том, что к завершению подходит очередной этап жизни, и в нее готовы ворваться перемены. Карта указывает на то, что Девы должны поставить точку в каком-то деле, а также отказаться от ложных целей, которые не приведут к успеху.
Аркан «Император» указывает на позитивное будущее, однако для этого Девам нужно придерживаться выбранной стратегии. Ответственные решения и отсутствие спешки позволят Девам в конце недели оправиться от круговерти событий и завершить начатое без происшествий.
Весы
Весы в начале недели по карте «Колесница» смогут добиться превосходных результатов в любой сфере жизни, если не будут медлить. Аркан призывает к активным действиям, чтобы не упустить благоприятного времени и привлечь удачу на свою сторону.
«Императрица» указывает на мудрость и знания, которые помогут Весам достичь всего, что было ими задумано. Не всегда карта предвещает скорый успех, поэтому важно набраться терпения и не отступать от намеченного плана.
Карта «Смерть» служит вестником чего-то нового и необычного, что готово ворваться в жизнь Весов. По этой карте наступает пора поставить точку в определенных делах, чтобы не упустить возможности переключиться на более значимые проекты.
Скорпион
«Иерофант» сулит Скорпионам благоприятный исход любого дела, но для этого им придется проявить свои лучшие качества, отказавшись от эгоизма. По этому Аркану в середине недели помощь может прийти с неожиданной стороны, и от нее не стоит отмахиваться.
«Звезда» говорит о ясности и правильных поступках. По этой карте Скорпионы могут спокойно заниматься тем, что затеяли, не опасаясь попасть в ловушку или ошибиться. Любое дело завершится успехом, если верить в свои силы и не отказываться от планов.
Стрелец
Аркан суд «Суд» указывает Стрельцам на отличное начало недели, когда они смогут поставить точку в сложном деле и освободиться от каких-то забот. По этому Аркану важно быть настойчивыми, но действовать по правилам и соблюдать законы, чтобы исключить ошибки и неприятности.
«Маг» в раскладе указывает на прекрасную возможность отказаться от рутины в пользу креативности. Совет карты: помнить о том, что иногда классические методы не работают, поэтому нужно быть находчивыми или держать в голове запасной план.
Карта «Смерть» указывает Стрельцам на то, что очередной жизненный этап подходит к концу. По этому Аркану перемены неизбежны, и чем меньше им сопротивляться, тем быстрее удастся понять, куда нужно свернуть, чтобы достичь успехов.
Козерог
«Сила» указывает Козерогам на важность укрощения негативных эмоций, которые мешают принимать решения и усугубляют конфликтные ситуации. По этому Аркану важно оставить желание доказать кому-то свою правоту на словах и заняться действительно важными делами. Именно по ним будут судить о том, насколько можно доверять Козерогам.
По карте «Правосудие» Козероги получат весточку от судьбы, и если в прошлом они не совершали оплошностей, то награда не заставит себя ждать. Тем, кто ошибся, предстоит разобраться с последствиями в начале осени.
Карта «Влюбленные» говорит о необходимости принятия серьезного решения. По этой карте в конце недели важно опираться на собственные чувства, чтобы потом не пожалеть о неверном выборе.
Водолей
«Колесо фортуны» указывает Водолеям на важность принятия собственной судьбы. Только в этом случае Водолеи смогут обрести над ней власть и управлять событиями, происходящими в жизни. Тем, кто будет сопротивляться, судьба преподаст урок, и вряд ли он будет позитивным.
В середине недели по карте «Верховная жрица» Водолеям стоит прислушаться к внутреннему голосу и не игнорировать интуицию. Предчувствия помогут избежать неприятностей и выбрать путь, ведущий к успеху.
«Мир» символизирует верно выбранное направление, а значит, Водолеи прошли через все трудности, и теперь на их пути не будет преград. Аркан сулит успехи тем, кто мыслит позитивно и не позволяет грусти завладеть сознанием.
Рыбы
Со 2 сентября Рыбам повезет на деловом поприще. Аркан «Император» указывает на благоприятное время для развития, а значит, можно смело заниматься поиском прибыльной должности или начать карьерный рост.
«Солнце» указывает на позитивный период в жизни, когда проблемы разрешаются, а судьба преподносит лишь приятные сюрпризы. По этому Аркану Рыбы в середине недели смогут привлечь в жизнь удачу и начать новые грандиозные проекты.
«Башня» в раскладе для Рыб указывает на то, что им не нужно доверять незнакомым людям. По этому Аркану с глаз словно спадает пелена, и Рыбы смогут увидеть, кто их обманывает и пытается манипулировать. Совет карты — не впадать в депрессию, а радоваться тому, что обман раскрылся, и больше не придется находиться в плену своих иллюзий.