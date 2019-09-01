Вс, 1.09.2019
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Таро-прогноз на неделю со 2 по 8 сентября

Таро. Иллюстративное фото.

ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Первая неделя сентября станет удачной, если знать, как события будут разворачиваться в ближайшие семь дней. Таро-прогноз на неделю со 2 по 8 сентября 2019 года укажет на возможные трудности, чтобы представители зодиакальных созвездий смогли избежать неприятностей и начать осень успешно.

Расклады карт таро набирают все большую популярность. Предсказания старших Арканов, которые используют эксперты сайта dailyhoro.ru, помогут представителям знаков Зодиака понять, какие события произойдут на грядущей неделе и что нужно сделать для того, чтобы обойти неприятности стороной. Не стоит воспринимать советы карт как инструкцию по применению, ведь Арканы указывают лишь на возможное развитие событий, а произойдут ли они, зависит от решений, принимаемых конкретным человеком.

Овен

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Аркан «Верховная жрица» советует Овнам сохранять бдительность и осторожность. В начале недели события будут развиваться стремительно, однако принимать решения нужно не сгоряча и без спешки. Внутренний голос поможет не упустить момента, когда нужно будет развить активность.

«Мир» символизирует достижение целей, однако в раскладе для Овнов эта карта указывает лишь на верно принятое решение. Со среды Овны могут не сомневаться в том, что выбрали правильный путь, и им останется только завершить предпринятое дело, чтобы получить заслуженную награду.

«Иерофант» для Овнов — карта новых открытий и оптимизма. По этому Аркану удача не отвернется от тех, кто поступает по совести, не пытается обмануть или отказаться от данных обещаний. Тем, кто сдержит свое слово, в скором времени судьба преподнесет сюрприз.
 
Телец

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Аркан «Звезда» символизирует верно выбранное направление и везение. Тельцы с понедельника могут приниматься за запланированные дела, не боясь потерпеть неудачу. Совет карты: прислушаться к себе и делать так, как велит сердце, не обращая внимания на советы окружения.

Аркан «Влюбленные» в раскладе Тельцов указывает на необходимость совершить выбор. По этой карте Тельцам, возможно, придется пойти на небольшие жертвы, чтобы в дальнейшем получить гораздо больше и компенсировать неудобства.

«Отшельник» указывает на важность паузы. По этому аркану Тельцы на выходных смогут расслабиться, восстановить запас сил и энергии, а также наметить дела на грядущую рабочую неделю.

Близнецы

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Аркан «Башня» говорит Близнецам о грядущих переменах. Уже в первой половине недели им предстоит попрощаться с устаревшими идеями, чтобы не тратить времени даром. Расширение горизонтов и новые стремления помогут не топтаться на месте, развивать таланты и изменять жизнь в лучшую сторону.

Карта «Правосудие» появляется в раскладе как предупреждение о том, что любой поступок и даже мысль в будущем будет иметь свой вес. По этой карте Близнецам важно помнить о честности, выполнять обязанности в срок и не пытаться обмануть себя и окружение.

«Маг» символизирует успех, а значит, в конце недели Близнецы смогут воплотить в жизнь смелые идеи. Креативность и готовность подстраиваться под изменяющиеся события помогут остаться на плаву и в будущем не останавливаться для работы над ошибками.

Рак

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«Императрица» указывает на рост и развитие, а также на успехи, но не в ближайшем времени. По этому Аркану Ракам не стоит торопить события, чтобы исключить промахи и досадные неприятности из-за невнимательности.

«Умеренность» указывает Ракам на необходимость контролировать эмоциии не поддаваться их разрушительному влиянию. В середине недели Раки пройдут проверку на прочность, и если смогут действовать разумно, то удача от них не отвернется, и откроются заманчивые перспективы.

Аркан «Император» указывает Ракам на покровителя, который поможет преодолеть сложности в деловой среде. По этой карте стремление к успеху не должно быть корыстным, иначе удача отвернется, а в жизни будут происходить неприятности.
 
Лев

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«Мир» указывает Львам на важность обретения внутренней гармонии и равновесия. Это позволит справиться с трудностями на пути к счастью и не совершать импульсивных поступков, которые разрушат везение и могут негативно отразиться на репутации.

«Отшельник» указывает Львам на возможность восстановить силы и энергию перед решительным рывком. Также по этой карте появляется возможность исправить недочеты, вынести полезные уроки и тем самым убрать в будущем преграды на пути к благополучию.

«Луна» говорит о внутренних страхах и напряжении, которые мешают Львам приблизиться к поставленной цели. По этой карте важно справиться с бушующими эмоциями и смело шагнуть в будущее. Совет карты: не потакать надуманным страхам, чтобы вовремя выполнить поставленные перед собой задачи.

Дева

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«Смерть» говорит Девам о том, что к завершению подходит очередной этап жизни, и в нее готовы ворваться перемены. Карта указывает на то, что Девы должны поставить точку в каком-то деле, а также отказаться от ложных целей, которые не приведут к успеху.

По карте «Башня» стабильность, казавшаяся Девам незыблемой, в одночасье рушится, и в жизни происходят неожиданные события. Аркан не указывает на неприятности, а лишь предупреждает о том, что Девам не нужно стоять на месте, чтобы не упустить возможности открыть новые горизонты и достичь еще больших успехов.

Аркан «Император» указывает на позитивное будущее, однако для этого Девам нужно придерживаться выбранной стратегии. Ответственные решения и отсутствие спешки позволят Девам в конце недели оправиться от круговерти событий и завершить начатое без происшествий.

Весы

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Весы в начале недели по карте «Колесница» смогут добиться превосходных результатов в любой сфере жизни, если не будут медлить. Аркан призывает к активным действиям, чтобы не упустить благоприятного времени и привлечь удачу на свою сторону.

«Императрица» указывает на мудрость и знания, которые помогут Весам достичь всего, что было ими задумано. Не всегда карта предвещает скорый успех, поэтому важно набраться терпения и не отступать от намеченного плана.

Карта «Смерть» служит вестником чего-то нового и необычного, что готово ворваться в жизнь Весов. По этой карте наступает пора поставить точку в определенных делах, чтобы не упустить возможности переключиться на более значимые проекты.

Скорпион

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«Правосудие» указывает Скорпионам на то, что справедливость восторжествует, а значит, им по силам разобраться со сложными делами и отстоять свое честное имя. Совет карты: поступать с окружением честно и не обманывать, чтобы потом не пожинать горькие плоды и не расплачиваться за собственную недальновидность.

«Иерофант» сулит Скорпионам благоприятный исход любого дела, но для этого им придется проявить свои лучшие качества, отказавшись от эгоизма. По этому Аркану в середине недели помощь может прийти с неожиданной стороны, и от нее не стоит отмахиваться.

«Звезда» говорит о ясности и правильных поступках. По этой карте Скорпионы могут спокойно заниматься тем, что затеяли, не опасаясь попасть в ловушку или ошибиться. Любое дело завершится успехом, если верить в свои силы и не отказываться от планов.

Стрелец

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Аркан суд «Суд» указывает Стрельцам на отличное начало недели, когда они смогут поставить точку в сложном деле и освободиться от каких-то забот. По этому Аркану важно быть настойчивыми, но действовать по правилам и соблюдать законы, чтобы исключить ошибки и неприятности.

«Маг» в раскладе указывает на прекрасную возможность отказаться от рутины в пользу креативности. Совет карты: помнить о том, что иногда классические методы не работают, поэтому нужно быть находчивыми или держать в голове запасной план.

Карта «Смерть» указывает Стрельцам на то, что очередной жизненный этап подходит к концу. По этому Аркану перемены неизбежны, и чем меньше им сопротивляться, тем быстрее удастся понять, куда нужно свернуть, чтобы достичь успехов.

Козерог

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«Сила» указывает Козерогам на важность укрощения негативных эмоций, которые мешают принимать решения и усугубляют конфликтные ситуации. По этому Аркану важно оставить желание доказать кому-то свою правоту на словах и заняться действительно важными делами. Именно по ним будут судить о том, насколько можно доверять Козерогам.

По карте «Правосудие» Козероги получат весточку от судьбы, и если в прошлом они не совершали оплошностей, то награда не заставит себя ждать. Тем, кто ошибся, предстоит разобраться с последствиями в начале осени.

Карта «Влюбленные» говорит о необходимости принятия серьезного решения. По этой карте в конце недели важно опираться на собственные чувства, чтобы потом не пожалеть о неверном выборе.

Водолей

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«Колесо фортуны» указывает Водолеям на важность принятия собственной судьбы. Только в этом случае Водолеи смогут обрести над ней власть и управлять событиями, происходящими в жизни. Тем, кто будет сопротивляться, судьба преподаст урок, и вряд ли он будет позитивным.

В середине недели по карте «Верховная жрица» Водолеям стоит прислушаться к внутреннему голосу и не игнорировать интуицию. Предчувствия помогут избежать неприятностей и выбрать путь, ведущий к успеху.

«Мир» символизирует верно выбранное направление, а значит, Водолеи прошли через все трудности, и теперь на их пути не будет преград. Аркан сулит успехи тем, кто мыслит позитивно и не позволяет грусти завладеть сознанием.

Рыбы

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Со 2 сентября Рыбам повезет на деловом поприще. Аркан «Император» указывает на благоприятное время для развития, а значит, можно смело заниматься поиском прибыльной должности или начать карьерный рост.

«Солнце» указывает на позитивный период в жизни, когда проблемы разрешаются, а судьба преподносит лишь приятные сюрпризы. По этому Аркану Рыбы в середине недели смогут привлечь в жизнь удачу и начать новые грандиозные проекты.

«Башня» в раскладе для Рыб указывает на то, что им не нужно доверять незнакомым людям. По этому Аркану с глаз словно спадает пелена, и Рыбы смогут увидеть, кто их обманывает и пытается манипулировать. Совет карты — не впадать в депрессию, а радоваться тому, что обман раскрылся, и больше не придется находиться в плену своих иллюзий.

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