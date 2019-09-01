Дни силы в сентябре 2019 года

Дни силы — это самые энергетически мощные дни в сентябре. Их не так уж и много, поэтому необходимо помнить о каждом из них и быть готовыми к тому, чтобы бросить все свои силы на достижение своих целей.
Преобразить свою жизнь вам поможет осенний фэншуй. Советы экспертов подскажут, как зарядить положительно и себя, и свою энергетику. Новое время года — это всегда хорошо, несмотря на то, что в этот раз лето сменилось на осень. Это сложная пора, но в сентябре будут и проблески света, так что путь к мечтам и успеху не всегда будет тернист и труден.
1 и 2 сентября — дни творческого роста
В первый и второй день осени всех нас ждет большой сюрприз от госпожи судьбы. Растущая Луна и ее пребывание в знаке Весов вас приятно удивят. Это будет время, когда можно серьезно преуспеть во всех делах, требующих креативного подхода. Даже в любви астрологи советуют побольше экспериментировать, не бояться назначать свидания в необычных местах и удивлять вторую половинку.
Творческий подход поможет существенно сократить время решения проблем. Немалую долю удачи принесет интуиция. Доверяйте своему сердцу в самом начале осени, потому что оно вряд ли будет вас обманывать.
1 и 2 сентября необходимо переходить от слов к действиям. Особо амбициозных людей ждет дополнительный бонус в виде мотивации и возросшего энтузиазма. Чем больше дел дома и на работе удастся сделать, тем лучше.
7 числа растущая Луна пребывает в знаке Стрельца. Это идеальное сочетание для новых дел. Астрологи советуют не бояться браться за что-то необычное. В этот день можно заниматься поисками новых источников дохода, знакомиться с людьми, посещать собеседования на работу.
Отличным выбором в такой день будет смена обстановки. Можно отправиться за новыми приключениями. Эта суббота идеальна для личных дел, новых покупок, обновления гардероба, тотальной смены имиджа.
Людям в такие дни требуется встряска, свежий взгляд на жизнь. В этот выходной день лучше с головой окунуться в интересные дела и в поиски чего-то по-настоящему волнующего, яркого и прекрасного. Новые эмоции и активность никому не повредят.
14 сентября — день любви и общения
14 числа этого месяца произойдет переход Венеры в знак Весов. Во-первых, само по себе пребывание планеты-покровительницы любви в таком знаке делает время волшебным. Во-вторых, энергетика Венеры станет значительно позитивнее, что отразится на общении людей, на их взаимоотношениях и появлении влюбленности. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют одиноким людям сфокусироваться на поисках любви. При этом лучше не забывать о проверке совместимости.
Сразу два важных события произойдет в этот день. Первое — это переход убывающей Луны в знак Зодиака Телец. Стихия Земли прекрасно сочетается со спокойной энергетикой Луны. Это тот самый день, когда могут реализовываться самые амбициозные планы. Благоприятной будет смена обстановки, но при желании можно следовать каким-то привычным правилам.
Второе событие станет куда более важным в долгосрочной перспективе. 18 числа избавится от своей ретроградности Сатурн. Весь оставшийся месяц окажется чуть более предсказуемым. Возможно, с этого дня начнет изменяться система ценностей многих людей, потому что они смогут увидеть мир в новых красках. 18 сентября появится вдохновение, укрепится уверенность в себе. Сатурн поможет избавиться от ненужных переживаний, поставить перед собой новые планы. В целом посвятить этот день можно любым новым начинаниям, либо как следует отдохнуть, если будет такая возможность.
27 сентября — день самоанализа
Это последний день лунного месяца. Пройдет он под эгидой знака Девы. Это очень хорошее время для того, чтобы оглянуться назад и посмотреть на то, что вы успели сделать за месяц. Это пятница, поэтому можно попутно подвести итоги рабочей недели.
В такие дни людям свойственно видеть всю картину целиком, а не отдельные ее части. Это идеальное время для духовных поисков и практик, молитв, медитаций. В подобные моменты времени могут приходить озарения. Астрологи сообщают, что 27 числа можно увидеть будущее, правильно проанализировать прошлое и как следует насладиться настоящим. Эффективными станут гадания и магические ритуалы.