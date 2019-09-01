Дни силы в сентябре 2019 года

Преобразить свою жизнь вам поможет осенний фэншуй. Советы экспертов подскажут, как зарядить положительно и себя, и свою энергетику. Новое время года — это всегда хорошо, несмотря на то, что в этот раз лето сменилось на осень. Это сложная пора, но в сентябре будут и проблески света, так что путь к мечтам и успеху не всегда будет тернист и труден.

1 и 2 сентября — дни творческого роста

В первый и второй день осени всех нас ждет большой сюрприз от госпожи судьбы. Растущая Луна и ее пребывание в знаке Весов вас приятно удивят. Это будет время, когда можно серьезно преуспеть во всех делах, требующих креативного подхода. Даже в любви астрологи советуют побольше экспериментировать, не бояться назначать свидания в необычных местах и удивлять вторую половинку.

Творческий подход поможет существенно сократить время решения проблем. Немалую долю удачи принесет интуиция. Доверяйте своему сердцу в самом начале осени, потому что оно вряд ли будет вас обманывать.

1 и 2 сентября необходимо переходить от слов к действиям. Особо амбициозных людей ждет дополнительный бонус в виде мотивации и возросшего энтузиазма. Чем больше дел дома и на работе удастся сделать, тем лучше.

7 сентября — идеальный день для смены обстановки

7 числа растущая Луна пребывает в знаке Стрельца. Это идеальное сочетание для новых дел. Астрологи советуют не бояться браться за что-то необычное. В этот день можно заниматься поисками новых источников дохода, знакомиться с людьми, посещать собеседования на работу.

Отличным выбором в такой день будет смена обстановки. Можно отправиться за новыми приключениями. Эта суббота идеальна для личных дел, новых покупок, обновления гардероба, тотальной смены имиджа.

Людям в такие дни требуется встряска, свежий взгляд на жизнь. В этот выходной день лучше с головой окунуться в интересные дела и в поиски чего-то по-настоящему волнующего, яркого и прекрасного. Новые эмоции и активность никому не повредят.

14 сентября — день любви и общения

14 числа этого месяца произойдет переход Венеры в знак Весов. Во-первых, само по себе пребывание планеты-покровительницы любви в таком знаке делает время волшебным. Во-вторых, энергетика Венеры станет значительно позитивнее, что отразится на общении людей, на их взаимоотношениях и появлении влюбленности. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют одиноким людям сфокусироваться на поисках любви. При этом лучше не забывать о проверке совместимости.