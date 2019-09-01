«С кем останутся мои мальчики?»: найдены новые доказательства убийства принцессы Дианы

Официальная версия гласит, что Леди Ди стала жертвой несчастного случая: якобы водитель, который вез принцессу и ее возлюбленного Доди аль-Файеда, не справился с управлением на высокой скорости, находясь в состоянии алкогольного опьянения, однако многие поклонники монаршей особы уверены, что ее убили, а вину на случившееся они возлагали на ее мужа - принца Чарльза.

Энтузиасты неоднократно предпринимали усилия докопаться до правды самостоятельно, но ничего толкового из этого не выходило. Однако не так давно журналист Дилан Ховард и бывший детектив Колин МакЛарен смогли найти и разговорить свидетелей страшной аварии, годами скрывавшихся под чужими именами и опасавшихся огласки.

Специалисты нашли даже владельца белого «Фиата», который, по одной из альтернативных версий, мог подрезать или задеть автомобиль принцессы Дианы, из-за чего тот влетел в стену тоннеля.

На сегодняшний день известно, что обнаружено письмо принцессы Дианы, в котором она выражает уверенность в том, что Чарльз хочет избавиться от нее, подстроив ДТП. Также одна из опрошенных свидетельниц сообщила, что слышала последние слова Дианы, которая шептала: «Он добился своего... С кем же теперь останутся мои мальчики?».

Специалисты отмечают, что после развода с принцем Чарльзом принцесса Диана получила психологическую травму. К тому же она была склонна «торговать» своим несчастливым браком ради пиара.