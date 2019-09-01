«С кем останутся мои мальчики?»: найдены новые доказательства убийства принцессы Дианы

31 августа 2019 года исполнилось 22 года с момента трагической гибели принцессы Дианы в автокатастрофе.
Официальная версия гласит, что Леди Ди стала жертвой несчастного случая: якобы водитель, который вез принцессу и ее возлюбленного Доди аль-Файеда, не справился с управлением на высокой скорости, находясь в состоянии алкогольного опьянения, однако многие поклонники монаршей особы уверены, что ее убили, а вину на случившееся они возлагали на ее мужа - принца Чарльза.
Энтузиасты неоднократно предпринимали усилия докопаться до правды самостоятельно, но ничего толкового из этого не выходило. Однако не так давно журналист Дилан Ховард и бывший детектив Колин МакЛарен смогли найти и разговорить свидетелей страшной аварии, годами скрывавшихся под чужими именами и опасавшихся огласки.
На сегодняшний день известно, что обнаружено письмо принцессы Дианы, в котором она выражает уверенность в том, что Чарльз хочет избавиться от нее, подстроив ДТП. Также одна из опрошенных свидетельниц сообщила, что слышала последние слова Дианы, которая шептала: «Он добился своего... С кем же теперь останутся мои мальчики?».
Специалисты отмечают, что после развода с принцем Чарльзом принцесса Диана получила психологическую травму. К тому же она была склонна «торговать» своим несчастливым браком ради пиара.
Тем не менее, отец Доди - египетский миллиардер Мохаммед аль-Файед - потребовал возобновить расследование, узнав о новом повороте резонансного дела, отмечает Woman.ru.