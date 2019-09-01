Повзрослевшая звезда «Папиных дочек» оголилась на фото, неприлично раздвинув ноги

33-летняя актриса решила поучаствовать в пикантных фотосессиях и, по мнению пользователей, отлично в этом преуспела.

На одном из снимков девушка позирует топлес, придерживая одной рукой сползающие с нее непомерно большие брюки, а другой - прикрывает голую грудь. На другом снимке Мирослава демонстрирует растяжку, показывая вертикальный шпагат.