Вс, 1.09.2019
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  • Повзрослевшая звезда «Папиных дочек» оголилась на фото, неприлично раздвинув ноги

Повзрослевшая звезда «Папиных дочек» оголилась на фото, неприлично раздвинув ноги

Мирослава Карпович

ФОТО: скриншот видео

Пользователи Сети обсуждают откровенные фотографии повзрослевшей звезды популярного сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович, пишет Topnews.

Пользователи Сети обсуждают откровенные фотографии повзрослевшей звезды популярного сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович.

33-летняя актриса решила поучаствовать в пикантных фотосессиях и, по мнению пользователей, отлично в этом преуспела.

На одном из снимков девушка позирует топлес, придерживая одной рукой сползающие с нее непомерно большие брюки, а другой - прикрывает голую грудь. На другом снимке Мирослава демонстрирует растяжку, показывая вертикальный шпагат.

Поклонников восхитила фотосессия звезды «Папиных дочек». Многие назвали ее «богиней» и «шикарной женщиной».

Фото смотрите ЗДЕСЬ!

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