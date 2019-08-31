Иосиф Пригожин обнародовал сенсационное видео с последней волей Иосифа Кобзона

Как хочется, чтобы все народы, где сегодня льется кровь, обрели мир, счастье, покой, благополучие. Как хочется, чтобы люди были просто счастливы. И тогда жизнь наша будет счастливой, и мои внуки вырастут счастливыми в счастливых странах, со счастливыми друзьями. Я люблю всех вас и хочу, чтобы вы были всегда счастливы,