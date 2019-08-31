Иосиф Пригожин обнародовал сенсационное видео с последней волей Иосифа Кобзона

50-летний музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал сенсационное архивное видео Иосифа Кобзона, записанное в последние годы жизни прославленного артиста. На записи Иосиф Давыдович озвучивает свою последнюю надежду, желая мира и процветания страдающим сегодня народам, пишет Экспресс газета.
Как хочется, чтобы все народы, где сегодня льется кровь, обрели мир, счастье, покой, благополучие. Как хочется, чтобы люди были просто счастливы. И тогда жизнь наша будет счастливой, и мои внуки вырастут счастливыми в счастливых странах, со счастливыми друзьями. Я люблю всех вас и хочу, чтобы вы были всегда счастливы,
— произносит Кобзон.
Иосиф Пригожин в комментариях пояснил, что обнародованное видео носит эксклюзивный характер. Продюсер называет Иосифа Давыдовича «одним из самых сильных духом мужчин на планете» и отмечает, что тот был ориентиром для многих поколений.
Сегодня ровно год, как его с нами нет. Народный артист всего Советского союза — именно так он просил называть его со сцены. Учитель, наставник и настоящий друг. Полное ощущение, что он жив и находится где-то рядом. Иосиф Давыдович Кобзон навсегда останется национальным достоянием нашей Родины,
— заключил Пригожин.
Напомним, Кобзона не стало 30 августа 2018 года. Подписчики согласились с выводами Иосифа Пригожина по поводу личности экс-депутата Государственной Думы от «Единой России».
«Его трудоспособность и талант — показатели того самого мужика! Жаль, что такие люди покидают нас. Он был сильным духом и великим. Светлая память ему», — написал один из комментаторов.