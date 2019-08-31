Сб, 31.08.2019
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  • Фотоновость: Катрин Луст оказалась посреди конопляного поля

Фотоновость: Катрин Луст оказалась посреди конопляного поля
Телеведущая не ушла с пустыми руками

Kanepipõld Lääne-Virumaal Kadrinas. Pilt on illustreeriv.

ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja/Scanpix

Ведущая программы «Kuuuurija» Катрин Луст оказалась на конопляном поле в Пылвамаа и решила взять на память один росток.

Пылвамаа - конопляный рай! Надеюсь хозяин этого богатства простит, если я возьму один росток на память,

- написала 37-летняя телеведущая в Instagram.

Конопля, которую выращивают в Пылвамаа, - легкая, то есть в ней содержится только каннабидиол (КБД/CBD). А вот если с ним в растениях конопли будут два других изомера — дельта-9-тетрагидроканнабинол (ТГК) и просто каннабинол, то марихуана становится «травой» с наркотическими свойствами.

Наличие же одного только каннабидиола превращает ее из наркотика в общедоступный продукт. Содержание в ней ТГК не может превышать 0,2%. В Эстонии разрешена лишь такая. Наркотического опьянения от ее употребления не наступит, зато, как говорят, можно ощутить ее расслабляющие и успокаивающие свойства. 

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