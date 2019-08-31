Эстонский бизнесмен ввел подписчиков в заблуждение снимком с кормящей матерью

В пятницу утром Вийкна опубликовал снимок, на котором в ресторане женщина кормит младенца на глазах у всех.

Прекратите это делать! У себя дома - пожалуйста, когда никто тебя не видит, но такое поведение не допустимо в ресторане!

- написал 52-летний предприниматель под фото.

Но все не так, как кажется на первый взгляд: Вийкна имел в виду вовсе не грудное вскармливание.

Некоторые считают, что это нормально, но я считаю, что это одно из самых отвратительных вещей, которые можно сделать в общественном месте. Обувь нельзя ставить на стол, за которым другие люди едят!

- пояснил бизнесмен.

Действительно, если присмотреться к фото, можно заметить, что перед женщиной на столе лежат шлепки.

Публикация Вийкна стала очень популярной и за один день собрала 250 комментариев.

Но, как оказалось, далеко не все дочитали текст предпринимателя до конца и начали возмущаться на то, почему же нельзя кормить маленьких детей грудью в общественных местах:

Младенец просто ест свою пищу. Или надо это делать в туалете?

Боже, это ужасно, ребенок хочет молока! И что делать: кормить его, сидя на унитазе?

Вау! А ребенок - не человек???

На самом деле, это фото сделал не Лаури Вийкна. Этому снимку уже 4 года и на нем изображена Эшли Кейдел из Флориды, которая хотела показать, что нет ничего отвратительного в кормлении ребенка грудью в общественном месте.