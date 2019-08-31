19-летняя Стеша Маликова увеличила губы

19-летняя фотомодель и студентка МГИМО Стефания Маликова, которая приходится дочерью певцу Дмитрию Маликову, прибегла к услугам пластических хирургов, пишет Экспресс газета.
После новых фотографий, которые появились в официальном аккаунте Стеши в социальной Сети Instagram, поклонники заподозрили девушку в увеличении губ. Причем, по мнению пользователей Сети, наследнице Маликовой прибегать к пластике не стоило.
«Молодая, а уже губешки шлепнула», «Губу накачала», «Незачем было увеличивать верхнюю губу. Вы и без этого прекрасны», «Было хорошо и без пластики, не понимаю, зачем было увеличивать губы», «Как, блин, верхняя губа может быть больше нижней? И, главное, зачем?», — недоумевают подписчики. Некоторые, впрочем, сразу же встали на защиту Стеши, попробовав оградить девушку от нападок.
«Представьте себе, губы бывают пухлыми с рождения», «Принцесса», «Здоровская», «Какая лапуля», «Стеш, на твои губы ругаются. Считаю, зря!» — поспешили заверить Стефанию ее поклонники. Напомним, на прошлой неделе Маликова уже привлекла к себе внимание СМИ своим скандальным поведением.