19-летняя Стеша Маликова увеличила губы

После новых фотографий, которые появились в официальном аккаунте Стеши в социальной Сети Instagram, поклонники заподозрили девушку в увеличении губ. Причем, по мнению пользователей Сети, наследнице Маликовой прибегать к пластике не стоило.

«Молодая, а уже губешки шлепнула», «Губу накачала», «Незачем было увеличивать верхнюю губу. Вы и без этого прекрасны», «Было хорошо и без пластики, не понимаю, зачем было увеличивать губы», «Как, блин, верхняя губа может быть больше нижней? И, главное, зачем?», — недоумевают подписчики. Некоторые, впрочем, сразу же встали на защиту Стеши, попробовав оградить девушку от нападок.