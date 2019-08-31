Новые подробности скандала Наргиз и Максима Фадеева: в MALFA есть штатная гадалка

Теперь же выяснилось, что руководитель лейбла — тайный поклонник оккультных наук. Публично продюсер называет себя верующим и как-то даже приглашал в продюсерский центр священника, чтобы освятить помещение. При этом, как поведала Наргиз, у Фадеева есть «штатная гадалка».

Чем именно занимается ясновидящая в MALFA, певица не уточнила. Публика же предположила, что ведунье приносят для оценки новые треки — и она с помощью своих сверхспособностей решает, «какой зайдет, а какой — нет». Также артистка указала на то, что лейбл использует гадалку, чтобы распускать о певице скандальные слухи. Наргиз привела в примернедавно вышедший материал в одном издании, где эта самая ясновидящая называет исполнительницу «алкоголичкой и наркоманкой» и утверждает, что именно из-за этого с ней и расстался Фадеев.