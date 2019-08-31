Фото в купальнике и шампанское на яхте: Рената Литвинова и Земфира отдыхают во Франции

52-летняя Рената Литвинова проводит отпуск в Каннах вместе со своей близкой подругой, 43-летней Земфирой. Певица, которая не ведет соцсетей и крайне редко общается с прессой, дала на Лазурном Берегу концерт, пишет Сплетник.
Отдохнуть у звезд время тоже нашлось. Актриса опубликовала в Instagram снимок, сделанный на палубе яхты. На нем Рената предстала в красном купальнике.
Честное фото #musthave — фото в купальнике...
— коротко подписала пост звезда.
А 26 августа кинорежиссер и артистка поделилась снимком с празднования дня рождения Земфиры, на котором они запечатлены с бокалами в руках.
Любимый композитор и певица, будь счастлива! Скользи!
— обратилась Литвинова к подруге.