Сб, 31.08.2019
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Фото в купальнике и шампанское на яхте: Рената Литвинова и Земфира отдыхают во Франции

Земфира и Рената Литвинова

ФОТО: ivona.bigmir.net

52-летняя Рената Литвинова проводит отпуск в Каннах вместе со своей близкой подругой, 43-летней Земфирой. Певица, которая не ведет соцсетей и крайне редко общается с прессой, дала на Лазурном Берегу концерт, пишет Сплетник.

Отдохнуть у звезд время тоже нашлось. Актриса опубликовала в Instagram снимок, сделанный на палубе яхты. На нем Рената предстала в красном купальнике.

Честное фото #musthave — фото в купальнике...

— коротко подписала пост звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А 26 августа кинорежиссер и артистка поделилась снимком с празднования дня рождения Земфиры, на котором они запечатлены с бокалами в руках.

Любимый композитор и певица, будь счастлива! Скользи!

— обратилась Литвинова к подруге.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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