Фото в купальнике и шампанское на яхте: Рената Литвинова и Земфира отдыхают во Франции

52-летняя Рената Литвинова проводит отпуск в Каннах вместе со своей близкой подругой, 43-летней Земфирой. Певица, которая не ведет соцсетей и крайне редко общается с прессой, дала на Лазурном Берегу концерт, пишет Сплетник.