Белее снега: Ксения Собчак выбирает свадебное платье
Телеведущая Ксения Собчак решила раз и навсегда развеять слухи о своей второй беременности. Светскую львицу, похоже, очень покоробило, что ее грядущий брак с Константином Богомоловым называют не иначе как свадьбой «по залету». В итоге «блондинка в шоколаде» показала публике плоский живот, так чтобы ни у кого больше не возникало мыслей об интересном положении знаменитости, пишет «Экспресс-газета».
В Instagram-stories Собчак появилось видео, на котором она примеряет эффектное белое платье. Наряд плотно облегает фигуру Ксюши, подчеркивая ее стройную талию и отсутствие «пузика», которое углядели у телеведущей на недавней вечеринке в Сочи.
Между тем интернет-пользователи обратили внимание на платье светской львицы, а также на ее комментарий о том, что она выбирает наряд для «одной белоснежной вечеринки». Не на собственную свадьбу ли наряжается Собчак, тут же принялись интересоваться подписчики.
Смотрите примерку платья ЗДЕСЬ!