Белее снега: Ксения Собчак выбирает свадебное платье

Телеведущая Ксения Собчак решила раз и навсегда развеять слухи о своей второй беременности. Светскую львицу, похоже, очень покоробило, что ее грядущий брак с Константином Богомоловым называют не иначе как свадьбой «по залету». В итоге «блондинка в шоколаде» показала публике плоский живот, так чтобы ни у кого больше не возникало мыслей об интересном положении знаменитости, пишет «Экспресс-газета».