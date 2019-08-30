На видео попало, как женщине чудом удалось избежать смерти в неисправном лифте

Недавно в Сеть попала запись с камеры видеонаблюдения, предположительно, из гостиницы. На нем две женщины стоят в лифте и ждут, когда он поедет вверх. Но лифт по какой-то причине не двигается, и одна из женщин, с блюдом в руках, решает проверить, в чём причина, пишет Metro.

Официантка пытается выйти из лифта, когда тот приходит в движение, не закрыв двери. Чтобы не попасть в кошмарную ситуацию, смелая китаянка, игнорируя крики своей испуганной попутчицы, вылетает на этаж. Судя по грохоту, блюдо официантке удержать не удалось, но здесь её никто за это не осудит.