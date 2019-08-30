Ужасный случай в Таллинне: какой нормальный человек сделает такое с кошкой?

Один взволнованный таллиннец поделился в Facebook изображением несчастного кота или кошки с частично отрубленными лапами. По словам специалиста по защите животных, животному такая травма была нанесена специально, пишет Elu24.
«Сегодня подруга моей жены нашла эту кошку на улице Ööbiku. Сначала мы думали, что кошку сбила машина, но потом осмотрели животное внимательнее и поняли, да и эксперт по защите животных согласился с нами, что это была преднамеренная травма. Кошке специально отрезали передние лапы. Это означает, что живодер разгуливает вокруг Тонди», - написал Свен Салуметс в социальной сети, сопроводив текст ужасной фотографией несчастного животного.
К сожалению, бедную кошку пришлось усыпить, хотя семья, которая нашла животное, готова была оплатить лечение, но травмы оказались слишком серьезными.
«Мы не знаем, может, кто-то ждет эту кошку дома», - завершил свой пост Свен.
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