Ужасный случай в Таллинне: какой нормальный человек сделает такое с кошкой?

«Сегодня подруга моей жены нашла эту кошку на улице Ööbiku. Сначала мы думали, что кошку сбила машина, но потом осмотрели животное внимательнее и поняли, да и эксперт по защите животных согласился с нами, что это была преднамеренная травма. Кошке специально отрезали передние лапы. Это означает, что живодер разгуливает вокруг Тонди», - написал Свен Салуметс в социальной сети, сопроводив текст ужасной фотографией несчастного животного.