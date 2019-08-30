Пт, 30.08.2019
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Стало известно, где пройдет «Евровидение-2020»

Виктор Кроне представлял Эстонию на "Евровидении" в 2019 году

ФОТО: vladimir astapkovich / Sputnik

За право стать местом проведения европейского песенного конкурса соревновались Маастрихт и Роттердам, сообщает Пятый канал.

 

«Евровидение» в 2020 году пройдет в нидерландском городе Роттердам. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте европейского песенного конкурса.

«Это Роттердам-2020! Роттердам был выбран принимающим городом 95-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», — говорится в сообщении организаторов конкурса.

Два полуфинала «Евровидения-2020» состоятся 12 и 14 мая, а финал — 16 мая.

За право провести песенный конкурс изначально боролись Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Голландская столица Амстердам отказалась принимать «Евровидение» из-за отсутствия свободных арен в мае следующего года.

Прошлый европейский песенный конкурс прошел в Тель-Авиве. Победу в нем одержал голландец Дункан Лоуренс, второе место занял итальянец Мамуд, тройку замкнул российский певец Сергей Лазарев.

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