Стало известно, где пройдет «Евровидение-2020»

« Это Роттердам-2020! Роттердам был выбран принимающим городом 95-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом» , — говорится в сообщении организаторов конкурса.

Два полуфинала «Евровидения-2020» состоятся 12 и 14 мая, а финал — 16 мая.

За право провести песенный конкурс изначально боролись Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Голландская столица Амстердам отказалась принимать «Евровидение» из-за отсутствия свободных арен в мае следующего года.

Прошлый европейский песенный конкурс прошел в Тель-Авиве. Победу в нем одержал голландец Дункан Лоуренс, второе место занял итальянец Мамуд, тройку замкнул российский певец Сергей Лазарев.