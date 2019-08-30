«Запретный плод»: модель Victoria's Secret устроила съемку в стиле ню в саду

Звезда позировала без одежды в саду. Обнаженная Даутцен показала, как начинает свое утро со сбора фруктов. Встав на цыпочке, она грациозно потянулась к веткам растения. Фотограф успел запечатлеть «ангела» Victoria«s Secret в самом соблазнительном ракурсе.

Эротичные снимки Крез сопроводила забавной подписью. «Как говорят у нас в Голландии, сорвала этот день»», — написала она в Instagram.

Поклонников восхитили снимки. В необычной фотосессии они нашли отсылку к библейскому сюжету. «Ева, это ты?», «Вижу запретный плод», «Ева в Эдемском саду», — прокомментировали они.