Пт, 30.08.2019
По секрету всему свету: звезда сериала «Кухня» приехала в Пярну и вот что из этого вышло! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Запретный плод»: модель Victoria's Secret устроила съемку в стиле ню в саду

«Запретный плод»: модель Victoria's Secret устроила съемку в стиле ню в саду

Модель Даутцен Крез

ФОТО: Neilson Barnard / AFP/Scanpix

34-летняя Даутцен Крез проводит отпуск на испанском острове Ибица. На курорте нидерландская топ-модель снялась в откровенной фотосессии на природе, пишет Cosmo.

Звезда позировала без одежды в саду. Обнаженная Даутцен показала, как начинает свое утро со сбора фруктов. Встав на цыпочке, она грациозно потянулась к веткам растения. Фотограф успел запечатлеть «ангела» Victoria«s Secret в самом соблазнительном ракурсе.

Эротичные снимки Крез сопроводила забавной подписью. «Как говорят у нас в Голландии, сорвала этот день»», — написала она в Instagram.

Поклонников восхитили снимки. В необычной фотосессии они нашли отсылку к библейскому сюжету. «Ева, это ты?», «Вижу запретный плод», «Ева в Эдемском саду», — прокомментировали они.

Смотрите это фееричное фото ЗДЕСЬ!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ