Венецианский кинофестиваль — 2019: самые сексуальные и стильные звезды на красной дорожке

Днем команды двух картин приняли участие в традиционных фотоколлах, а вечером посетили показы своих работ, продемонстрировав еще и яркие вечерние образы. Главной звездой премьеры "Брачной истории" стала Скарлетт Йоханссон, сыгравшая в драме в паре с Адамом Драйвером. Актриса появилась под вспышками фотокамер в красном блестящем платье. Поклонники звезды и журналисты надеялись увидеть рядом с ней жениха Колина Жоста, но Скарлетт пришла на премьеру одна.