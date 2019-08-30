Венецианский кинофестиваль — 2019: самые сексуальные и стильные звезды на красной дорожке

Второй день 76-го Венецианского кинофестиваля ознаменовали две громкие премьеры. Вчера вечером красная ковровая дорожка киносмотра была расстелена в честь создателей фильма "Брачная история" (Marriage Story) и ленты "К звездам" (Ad Astra), пишет Сплетник.
Днем команды двух картин приняли участие в традиционных фотоколлах, а вечером посетили показы своих работ, продемонстрировав еще и яркие вечерние образы. Главной звездой премьеры "Брачной истории" стала Скарлетт Йоханссон, сыгравшая в драме в паре с Адамом Драйвером. Актриса появилась под вспышками фотокамер в красном блестящем платье. Поклонники звезды и журналисты надеялись увидеть рядом с ней жениха Колина Жоста, но Скарлетт пришла на премьеру одна.
Своим редким появлением перед камерами в тот же вечер порадовала прессу Бар Рафаэли. Супермодель готовится к рождению третьего ребенка и не часто выходит в свет.
Киноленты "К звездам" и "Брачная история" представлены в основном конкурсе фестиваля и претендуют на главный приз. Конкуренция среди участников смотра огромная, поэтому прогнозы делать рано. Имена победителей станут известны 7 сентября.