Неизвестные посмертные фото Мэрилин Монро из морга попали в СМИ
Снимки опубликовали после смерти фотографа, сделавшего кадры.
В США опубликовали новый документальный фильм, посвященный жизни и смерти легендарной американской актрисы и модели Мэринил Монро.
Авторы картины раскрыли с разных сторон ее образ жизни. В частности, в фильме рассказывается о том, как американскому фотографу Ли Винеру удалось попасть в морг Лос-Анджелеса, где находилось тело Монро после ее смерти, и сделать несколько уникальных снимков, пишет TopNews.
По этическим соображениям, фотографии не стали показывать в фильме, но в нем говорится о том, что фотографии были настолько исключительны, что Винеру, судя по всему, пришлось подкупить охранников морга, для чего он использовал две бутылки виски. Фото ЗДЕСЬ!
Полученные кадры он отдал в самое популярное на тот момент издание в США - Life, но и там их не стали печатать. В итоге фотограф отдал три отснятые пленки в редакцию, а еще две оставил себе. Об их существовании стало известно только сейчас, после смерти фотографа, пишет The Daily Mail.
Гибель Мэрилин Монро до сих пор является предметом бурных споров. Всего существует несколько версий трагедии. По одной из них звезда покончила с собой, по другой - была убита из-за связи с американскими властями за то, что много знала о тайнах Белого дома.