Неизвестные посмертные фото Мэрилин Монро из морга попали в СМИ

В США опубликовали новый документальный фильм, посвященный жизни и смерти легендарной американской актрисы и модели Мэринил Монро.

Авторы картины раскрыли с разных сторон ее образ жизни. В частности, в фильме рассказывается о том, как американскому фотографу Ли Винеру удалось попасть в морг Лос-Анджелеса, где находилось тело Монро после ее смерти, и сделать несколько уникальных снимков, пишет TopNews.

По этическим соображениям, фотографии не стали показывать в фильме, но в нем говорится о том, что фотографии были настолько исключительны, что Винеру, судя по всему, пришлось подкупить охранников морга, для чего он использовал две бутылки виски. Фото ЗДЕСЬ!

Полученные кадры он отдал в самое популярное на тот момент издание в США - Life, но и там их не стали печатать. В итоге фотограф отдал три отснятые пленки в редакцию, а еще две оставил себе. Об их существовании стало известно только сейчас, после смерти фотографа, пишет The Daily Mail.