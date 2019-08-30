«Сегодня у меня появился очередной ребенок»: Киркоров сделал громкое заявление на «Новой волне»

На пятый день международного конкурса певец представил свою новую композицию «Лунный гость», причем до этого он держал в строжайшем секрете свой номер и очень не хотел, чтобы кадры его репетиций просочились в Сеть.

«Эта песня - месседж, мое послание людям. Умные люди его непременно поймут», - цитирует Киркорова «Дни.ру». Поп-король сравнил рождение новых песен с появлением на свет детей.

«Появление каждой новой песни – это рождение ребенка. К нему долго готовишься, думаешь, как сложится его судьба, примут ли его люди. Сегодня у меня появился на свет очередной ребенок. Надеюсь, он придется вам по душе. Кстати, в начале сентября состоится и премьера клипа на эту композицию», - заявил музыкант.