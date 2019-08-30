Завидуем? Ани Лорак впервые вышла в свет с новым бойфрендом

По словам очевидцев, Ани и Егор вели себя довольно сдержанно и не демонстрировали нежных чувств на публику. Многим поклонникам 40-летней Лорак ее новый избранник пришелся не по душе. «Что же этот Глеб все лицо скрывает? Словно стесняется или боится чего? Если ты любишь эту женщину, так веди себя подобающе. Мурат с Ани лучше смотрелся», — отметили некоторые пользователи Сети.

Но певице не до мнения большинства. Звезда не скрывает, что счастлива с нынешним бойфрендом. «Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной», — делилась она недавно.

В отличие от Ани, 26-летний Егор предпочитает не комментировать новые отношения. Он вообще человек закрытый. А вот слухи о нем ходят не самые приятные. Так, бывшая жена Глеба, певица Татьяна Решетняк, заявляла, что его нельзя было назвать примерным мужем и отцом. «Мы прожили вместе три года, а потом расстались. Все-таки разница в возрасте сказывалась: он по-другому относится к жизни, хочет пожить для себя, все попробовать. Когда Егор стал надолго пропадать, я поняла — что-то не так. Мог уехать на неделю в Одессу, оставив меня одну с малышом. Не чувствовал ответственности за семью. В один прекрасный день он собрал вещи, а я сказала: «Да, так лучше, потому что пока ты со мной, я рассчитываю на твою помощь. Лучше уж полная ясность», — рассказывала она.