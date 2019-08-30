Будьте осторожны! Извращенец вновь подглядывает за людьми в общественных биотуалетах Пирита

Управа района Пирита отреагировала на эту новость в тот же день и заделала отверстия в стенах общественных биотуалетов. Сегодня же один из местных жителей прислал новое фото из уборной в Пирита и добавил, что в стене появилось новое отверстие. Редакции KUUUURIJA и портала Limon.ee надеются, что местные жители узнают, кто этот извращенец, который делает не всегда заметные отверстия в общественных отхожих местах. Будьте внимательными и не становитесь жертвами плохих людей!