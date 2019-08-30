Пт, 30.08.2019
Галерея: на открытии скандальной фотовыставки в Таллинне появился Джонни Депп СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Политик Юрген Лиги о победе эстонского спортсмена: «Этот парень всех сделал!»

Политик Юрген Лиги о победе эстонского спортсмена: «Этот парень всех сделал!»

1

Юрген Лиги

ФОТО: Remo Tõnismäe

Вчера в Швейцарии состоялся финал "Бриллиантовой лиги", в которой одержал победу эстонский метатель копья Магнус Кирт. Помимо остальных земляков спортсмена, за него болел и политик Юрген Лиги.

Вчера в Цюрихе состоялся финал "Бриллиантовой лиги", победу в метании копья в которой одержал эстонец Магнус Кирт. За победу в своей дисциплине Кирт , который родом из Тырва, получил премию в размере 50000 долларов.

Магнус Кирт

ФОТО: FABRICE COFFRINI / AFP

Помимо остальных, за спортсмена болел и член Партии реформ Эстонии Юрген Лиги, который помимо политики интересуется и спортом.

"Нереально, но этот эстонский парень всех сделал! Отличная подготовка, техника и разбег! Правильное использование законов природы", - написал Лиги в Facebook.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ