Политик Юрген Лиги о победе эстонского спортсмена: «Этот парень всех сделал!»

Вчера в Швейцарии состоялся финал "Бриллиантовой лиги", в которой одержал победу эстонский метатель копья Магнус Кирт. Помимо остальных земляков спортсмена, за него болел и политик Юрген Лиги.
Вчера в Цюрихе состоялся финал "Бриллиантовой лиги", победу в метании копья в которой одержал эстонец Магнус Кирт. За победу в своей дисциплине Кирт , который родом из Тырва, получил премию в размере 50000 долларов.
Помимо остальных, за спортсмена болел и член Партии реформ Эстонии Юрген Лиги, который помимо политики интересуется и спортом.
"Нереально, но этот эстонский парень всех сделал! Отличная подготовка, техника и разбег! Правильное использование законов природы", - написал Лиги в Facebook.