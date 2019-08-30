По секрету всему свету: звезда сериала «Кухня» приехала в Пярну и вот что из этого вышло!

И если еще не так давно мы с открытым ртом смотрели выпуск о Таллинне, теперь все смогут узнать, какие достопримечательности и сюрпризы готовит гостям эстонский курортный город Пярну. Актриса побывала на Женском пляже и показала много других достопримечательностей города.