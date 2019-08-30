По секрету всему свету: звезда сериала «Кухня» приехала в Пярну и вот что из этого вышло!
Полюбившаяся многим телезрителям Настя из сериала «Кухня» теперь ведет передачу «По секрету всему свету» на телеканале Россия 1. Актрису зовут Ольга Кузьмина, она всегда очень душевно рассказывает о достопримечательностях и интересных местах красивых городов.
И если еще не так давно мы с открытым ртом смотрели выпуск о Таллинне, теперь все смогут узнать, какие достопримечательности и сюрпризы готовит гостям эстонский курортный город Пярну. Актриса побывала на Женском пляже и показала много других достопримечательностей города.
Жители России благодаря этой программе могут знакомиться с эстонской культурой и развлечениями в нашей стране. Надеемся, что эти программы положительным образом скажутся на туризме.
Смотрите видео!