Пт, 30.08.2019
Письмо читателя: почему Департамент шоссейных дорог так транжирит наши деньги? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • По секрету всему свету: звезда сериала «Кухня» приехала в Пярну и вот что из этого вышло!

По секрету всему свету: звезда сериала «Кухня» приехала в Пярну и вот что из этого вышло!
ВИДЕО!

Ольга Кузьмина

ФОТО: Телеканал Россия 1

Полюбившаяся многим телезрителям Настя из сериала «Кухня» теперь ведет передачу «По секрету всему свету» на телеканале Россия 1. Актрису зовут Ольга Кузьмина, она всегда очень душевно рассказывает о достопримечательностях и интересных местах красивых городов. 

И если еще не так давно мы с открытым ртом смотрели выпуск о Таллинне, теперь все смогут узнать, какие достопримечательности и сюрпризы готовит гостям эстонский курортный город Пярну. Актриса побывала на Женском пляже и показала много других достопримечательностей города.

Жители России благодаря этой программе могут знакомиться с эстонской культурой и развлечениями в нашей стране. Надеемся, что эти программы положительным образом скажутся на туризме. 

Смотрите видео! 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ