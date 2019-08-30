Видео: в жуткой аварии погибла самая быстрая женщина в мире

27 августа в Орегоне (США) американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс, которую СМИ называли «самой быстрой женщиной в мире», разбилась, пытаясь преодолеть свой собственный рекорд скорости. На момент смерти ей было 36 лет, рассказывает Topnews.
О гибели Комбс заявила ее семья. По данным СМИ, Комбс пыталась побить свой скоростной рекорд на реактивном автомобиле, пытаясь разогнаться до 619 миль в час (почти 996 км/ч) на трассе, расположенной на сухом дне озера пустыни Алворда. Видео с некоторыми кадрами гибельного заезда гонщицы попало в Сеть.
Джесси Комбс называли Fastest Woman on 4 Wheels - «Самой быстрой женщиной на четырех колесах». На счету у гонщицы несколько рекордов скорости среди женщин. Так шесть лет назад она смогла разогнаться до 632 км/ч, побив державшийся 48 лет рекорд. А в прошлом году преодолела предел в 777 км/ч, однако результат официально не засчитали. Комбс принимала участие в телепроектах All Girls Garage, Extreme 4x4 и «Разрушители легенд» в качестве телеведущей.