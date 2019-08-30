Садальский объявил дату свадьбы Собчак и Богомолова

В своем микроблоге Садальский написал, что ему «нравится эта пара», пожелав влюбленным «совета да любви» в новом браке. А заодно и выставив хештег #13 сентября, окончательно рассекретив их матримониальные планы.

Текст сопровождает хорошо знакомое публике видео, которое, по слухам, является приглашением на бракосочетание «блондинки в шоколаде» и ее любовника. Садальский подтвердил, что церемония состоится через две недели и станет «главным гламурным событием сентября».

Актер подтвердил еще одну широко гуляющую сплетню: Собчак и Богомолов так быстро женятся из-за беременности телеведущей.

«Свадебная церемония была настолько длинной, что к ее концу невеста была уже на седьмом месяце...» — с этого афоризма начал пост актер.