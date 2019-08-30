Пт, 30.08.2019
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Садальский объявил дату свадьбы Собчак и Богомолова

Собчак и Богомолов на премьере фильма Квентина Тарантино в Москве.

ФОТО: Valery Sharifulin / Valery Sharifulin/TASS

Блогер и актер Станислав Садальский обнародовал в своем Instagram дату свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, разговоры о которой наводнили Сеть в последние несколько недель, сообщает Topnews.

В своем микроблоге Садальский написал, что ему «нравится эта пара», пожелав влюбленным «совета да любви» в новом браке. А заодно и выставив хештег #13 сентября, окончательно рассекретив их матримониальные планы.

Текст сопровождает хорошо знакомое публике видео, которое, по слухам, является приглашением на бракосочетание «блондинки в шоколаде» и ее любовника. Садальский подтвердил, что церемония состоится через две недели и станет «главным гламурным событием сентября».

Актер подтвердил еще одну широко гуляющую сплетню: Собчак и Богомолов так быстро женятся из-за беременности телеведущей.

«Свадебная церемония была настолько длинной, что к ее концу невеста была уже на седьмом месяце...» — с этого афоризма начал пост актер. 

К слову, и без этого упоминания СМИ и поклонники Собчак заметили ее округлившийся живот на последних фото. В остальном же Ксения осталась по-прежнему худой, поэтому списать животик на полноту никак не получается.

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