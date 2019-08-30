Пт, 30.08.2019
Галерея: на открытии скандальной фотовыставки в Таллинне появился Джонни Депп СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Названы четыре знака Зодиака, которым Ванга предрекла перемены в личной жизни в 2019 году

Названы четыре знака Зодиака, которым Ванга предрекла перемены в личной жизни в 2019 году

Счастье. Иллюстративное фото

ФОТО: gualtiero boffi / PantherMedia / gualtiero boffi

Российские исследователи наследия легендарной ясновидящей Ванги назвали четыре знака Зодиака, которым провидица «обещала» перемены в личной жизни до конца 2019 года, пишет Topnews.

Так, Тельцы в этом году наконец-то смогут реализовать себя в отношениях. По пророчеству ясновидящей, представители этого знака Зодиака встретят вторую половинку, в семейные Тельцы обретут гармонию. Рекомендуется уделить внимание здоровью, пройти обследование и сдать анализы.

У Близнецов в 2019 года личная жизнь станет приоритетной сферой. Рекомендуется шаг за шагом терпеливо решать проблемы и не бросать все на полпути. Вы непременно обретете гармонию во взаимоотношениях с партнером. Проявите оптимизм и работайте над собой.

Девы в этом году будут блистать благодаря своей способности общаться с другими людьми. Вы обзаведетесь большим количеством полезных связей, причем одно из знакомств станет для вас судьбоносным - вы сможете устроить свою личную жизнь с любимым человеком.

Год для Скорпионов идет довольно активно, и те представители этого знака Зодиака, которые еще не встретили свою вторую половинку, непременно сделают это. По мнению Ванги, период будет насыщен бурными романами, расставаниями и примирениями, но в итоге окончится обретением личного счастья.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ