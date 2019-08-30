Галерея: на открытии скандальной фотовыставки в Таллинне появился Джонни Депп

Элисон Джексон – королева фейка. Ее скандальные фотосерии выставляются в лучших галереях мира, а теперь они доехали и до Таллинна.

Элисон Джексон в Таллинне ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Барак Обама, застуканный с косяком, королева Елизавета на унитазе или голый принц Уильям с супругой в ванной – эти кадры выглядят уж слишком реалистично.

Однако ошеломляющий секрет состоит в том, что все это – самая настоящая фикция. На фото вовсе не знаменитости, а их двойники. Якобы случайные кадры срежиссированны в тщательно продуманных декорациях. Так Элисон Джексон воссоздает сцены из жизни селебрити по мотивам горячих слухов с целью раскритиковать желтую прессу и ее читателей, которые сами уже не могут отличить правду от лжи.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Ничему, что нам показывают, нельзя доверять. Я демонстрирую публике, что с нами делает информация, какие образы она создает и как влияет на наше восприятие», – говорит Элисон.

Художница объясняет успех своих работ тем, что каждый человек немного вуайерист и хочет верить в то, что ему показывают. К тому же богатые и знаменитые недосягаемы, а каждому так и хочется подглянуть за их повседневной жизнью, убедиться, что они такие же люди, как и мы.

«О! Сегодня к нам из США пожаловал Джонни Депп», – Элисон Джексон распознает среди таллиннской публики двойника звезды Голливуда.

Двойник Джонни Деппа в Таллинне. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Эстонские актеры решили поддержать общий дух скандальной фотовыставки и на её открытие переоделись в знаменитостей. Британская фотохудожница с юмором отнеслась к этой затее, впрочем, как и ко всему в этой жизни.

Элисон Джексон профессионально плодит фейки и использует двойников известных людей, чтобы снимать их якобы «тайную» жизнь ФОТО: Pressimaterjalid