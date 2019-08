57-летняя ведущая Первого канала Екатерина Андреева раскрыла секрет молодости

Приледнение состоялось.Мы на вершине вечного холода(очень хочется верить,что вечного).Царство Снежной Королевы.Которую теперь хочется поддержать в связи с угрозой глобального потепления.❄️❄️❄️Когда-то,кто-то пошутил,что я сплю в холодильнике😂😂😂.И как в фильме «Формула любви» получилось ―«Мы, граф, соседям сказали, что материализация состоялась. Чтобы ваш авторитет не уронить. Вот, мол, было изваяние, а теперь стала Марья Ивановна. Многие верят.»Так и в моем случае-некоторые поверили😂😂😂. Как говорил граф Калиостро(а так звали и моего первого кота😺)-«Обо мне придумано столько небылиц, что я устаю их опровергать»😝. Но ,как обычно это и бывает-правда где-то посередине.А посему совет-спать действительно надо в прохладной комнате ,зимой открывать окно на ночь(чуть-чуть)и принимать прохладный и контрастный душ(постепенно,без экстрима).Детей не утеплять чрезмерно-им это вредно. А вот воду ледяную ,наоборот,не пить-спазм пищевода вам не нужен.В холодную воду после бани заходить так(меня швейцарцы в горах научили,чтоб не было неприятностей)-сначала до колен ноги облить,потом руки до локтя,потом область сердца и только после этого входить в холодную воду.А ледник исландский всем вам привет велел передавать.Сосульками звенел,трещинами своими улыбался и сердце 💓 своё всем открывал.Мол ,думайте обо мне,чтоб я не растаял и радовал вас дальше...Я теперь навсегда люблю его ...И живая Земля это знает. Мы с @my_travel_and_wine_stories тоже.Продолжение следует...Тайна желтой кнопки будет раскрыта😜. #настроение #волшебство #ледник #лед #красота #остров #красиво #горы #девочки #девочкитакиедевочки #красотаспасетмир #гармония #жизньпрекрасна #island #glacier #magic #magical #mood #ice #iceland #breathtaking #fly #helicopter #mountains #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет #наэльфийскихберегах #охладисьнемного

