57-летняя ведущая Первого канала Екатерина Андреева раскрыла секрет молодости

«Обо мне придумано столько небылиц, что я устаю их опровергать», – процитировала звезда в своем Instagram графа Калиостро, пишет Dni.ru.

Между тем в шутках про холодильник оказалась доля истины. Екатерина Андреева, делясь с подписчицами секретами сохранения молодости и красоты, рассказала, что очень важно «регулярно охлаждать организм, "замораживать" его».

Звезда советует спать в прохладной комнате. Зимой чуть-чуть приоткрывать окно, давая морозному воздуху проникнуть в помещение. Обязательно принимать прохладный и контрастный душ.

«Детей не утеплять чрезмерно – им это вредно. В холодную воду после бани заходить так (меня швейцарцы в горах научили, чтоб не было неприятностей): сначала до колен ноги облить, потом руки до локтя, потом область сердца и только после этого входить в холодную воду. А вот воду ледяную, наоборот, не пить – можно заработать спазм пищевода», – поделилась мудростью Екатерина Андреева.