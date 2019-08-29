57-летняя ведущая Первого канала Екатерина Андреева раскрыла секрет молодости
57-летняя российская телеведущая выглядит на 20 лет моложе. По словам Екатерины Андреевой, некоторые думают, что она спит в холодильнике.
«Обо мне придумано столько небылиц, что я устаю их опровергать», – процитировала звезда в своем Instagram графа Калиостро, пишет Dni.ru.
Между тем в шутках про холодильник оказалась доля истины. Екатерина Андреева, делясь с подписчицами секретами сохранения молодости и красоты, рассказала, что очень важно «регулярно охлаждать организм, "замораживать" его».
Звезда советует спать в прохладной комнате. Зимой чуть-чуть приоткрывать окно, давая морозному воздуху проникнуть в помещение. Обязательно принимать прохладный и контрастный душ.
«Детей не утеплять чрезмерно – им это вредно. В холодную воду после бани заходить так (меня швейцарцы в горах научили, чтоб не было неприятностей): сначала до колен ноги облить, потом руки до локтя, потом область сердца и только после этого входить в холодную воду. А вот воду ледяную, наоборот, не пить – можно заработать спазм пищевода», – поделилась мудростью Екатерина Андреева.
Также телеведущая опубликовала короткую видеозапись. В кадре она в сопровождении друзей летит на вертолете над исландским ледником, а после высаживается на него. «Всем вам привет велел передавать. Сосульками звенел, трещинами своими улыбался и сердце свое всем открывал. Мол, думайте обо мне, чтоб я не растаял и радовал вас дальше...» – написала Екатерина Андреева.
Приледнение состоялось.Мы на вершине вечного холода(очень хочется верить,что вечного).Царство Снежной Королевы.Которую теперь хочется поддержать в связи с угрозой глобального потепления.❄️❄️❄️Когда-то,кто-то пошутил,что я сплю в холодильнике😂😂😂.И как в фильме «Формула любви» получилось ―«Мы, граф, соседям сказали, что материализация состоялась. Чтобы ваш авторитет не уронить. Вот, мол, было изваяние, а теперь стала Марья Ивановна. Многие верят.»Так и в моем случае-некоторые поверили😂😂😂. Как говорил граф Калиостро(а так звали и моего первого кота😺)-«Обо мне придумано столько небылиц, что я устаю их опровергать»😝. Но ,как обычно это и бывает-правда где-то посередине.А посему совет-спать действительно надо в прохладной комнате ,зимой открывать окно на ночь(чуть-чуть)и принимать прохладный и контрастный душ(постепенно,без экстрима).Детей не утеплять чрезмерно-им это вредно. А вот воду ледяную ,наоборот,не пить-спазм пищевода вам не нужен.В холодную воду после бани заходить так(меня швейцарцы в горах научили,чтоб не было неприятностей)-сначала до колен ноги облить,потом руки до локтя,потом область сердца и только после этого входить в холодную воду.А ледник исландский всем вам привет велел передавать.Сосульками звенел,трещинами своими улыбался и сердце 💓 своё всем открывал.Мол ,думайте обо мне,чтоб я не растаял и радовал вас дальше...Я теперь навсегда люблю его ...И живая Земля это знает. Мы с @my_travel_and_wine_stories тоже.Продолжение следует...Тайна желтой кнопки будет раскрыта😜. #настроение #волшебство #ледник #лед #красота #остров #красиво #горы #девочки #девочкитакиедевочки #красотаспасетмир #гармония #жизньпрекрасна #island #glacier #magic #magical #mood #ice #iceland #breathtaking #fly #helicopter #mountains #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет #наэльфийскихберегах #охладисьнемного