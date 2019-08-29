Пожилая пара приехала из Тарту в Таллинн на открытие IKEA с полным кошельком (ВИДЕО)

«Семичасовые новости» побывали на открытии и пообщались с пожилой парой. Как оказалось, люди приехали из Тарту в Таллинн, целью поездки не было посещение магазина IKEA, но они случайно туда забрели. Ничего конкретного купить не хотят, но с собой у них достаточно денег, передает Uudised.Tv3.ee.