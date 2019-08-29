Видео: 20-летняя девушка из Тарту сначала выпила отравленный коктейль, а теперь борется с сексуальным насилием

Девушке 20 лет, живет она в городе Тарту, спортивная, работает тренером по танцам и занимается биатлоном. «Спорт - моя большая страсть», - сказала Александрия порталу Elu24.

В четверг красотка опубликовала на своем Youtube-канале видео, в котором обращает внимание на тему сексуального насилия. «Это для меня очень важно, ведь вижу, как много людей из-за этого страдает», - пояснила Александрия.

В передаче девушка рассказывает, что делать, чтобы предотвратить насилие и куда бежать, если что-то плохое все-таки произошло. Акцент делается на так называемом «пробковом напитке».

«Утром ты просыпаешься и понимаешь, что не помнишь вообще ничего из того, что с тобой было, кто, что делал, откуда...», - девушка вспоминает негативный опыт похода в тартуский клуб Shooters.

Александрия очень хочет, чтобы подобное больше не происходило в Эстонии и советует всегда всем, кто идет на вечеринку, держаться рядом со своими друзьями. «Бывает и такое, что в стакан подсыпают слишком много вещества, человек тогда может просто умереть», - считает девушка.

Более подробно об этом - на эстонском языке на портале Elu24.ee.