Письмо читателя: почему Департамент шоссейных дорог так транжирит наши деньги?

Пишу, потому что, по моему мнению, то, что происходит в нашей стране - настоящее безобразие. Рядом с заправкой Alexela началось строительство кругового движения на магистрали Пийбе. Именно на том месте, где идеальный асфальт и пару лет назад построены также островки безопасности. Неужели у Департамента шоссейных дорог так много денег, чтобы их понапрасну тратить и еще усложнять поездки людям? Делать кольцевую дорогу там, где это не нужно.

Причина в том, чтобы «успокоить движение», но очевидно, что с этим переусердствовали. Если раньше знак населенного пункта был в 100 метрах от города, то теперь его поставили еще дальше. Зачем? В следующем году планируется построить круг в другой части города - на выезде в сторону Тарту.

Помимо этого сделаны очень неправильные решения и стройка на виадуке, проходящем через железную дорогу. Два круга построены по обе стороны моста, теперь там однополосная кольцевая дорога, раньше там было две полосы и сами по себе круги были больше. Неоднократно видел зимой, как там застревают фуры. Въезд на данные круги построены под таким углом, что заезд туда затруднен и зимой дороги скользкие. И знак разрешает ехать 70?!

Департамент шоссейных дорог мог бы сделать что-нибудь более полезное, например, построить рядом с шоссе Пийбе пешеходно-велосипедную дорожку, потому что сейчас очень опасно ехать на велосипеде или идти на автобусную остановку.

Департамент шоссейных дорог мог бы согласовывать свои действия с местными жителями, а не усложнять им жизнь и принимать идиотские решения.