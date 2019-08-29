Письмо читателя: почему Департамент шоссейных дорог так транжирит наши деньги?

Сегодня в редакцию программы KUUUURIJA написал обеспокоенный положением дел житель Йыгева, по словам которого, на шоссе Пийбе в Йыгева два года назад поменяли дорожное покрытие и построили новые островки безопасности, но этим летом данный участок дороги вновь перекапали и начинают строительство окружной дороги. Местный житель интересуется, неужели у Департаменты шоссейных дорог так много денег, чтобы принимать такие решение и вот так вот разбазаривать деньги.
Приводим письмо читателя в сокращенном варианте и прилагаем фотографии:
Пишу, потому что, по моему мнению, то, что происходит в нашей стране - настоящее безобразие. Рядом с заправкой Alexela началось строительство кругового движения на магистрали Пийбе. Именно на том месте, где идеальный асфальт и пару лет назад построены также островки безопасности. Неужели у Департамента шоссейных дорог так много денег, чтобы их понапрасну тратить и еще усложнять поездки людям? Делать кольцевую дорогу там, где это не нужно.
Причина в том, чтобы «успокоить движение», но очевидно, что с этим переусердствовали. Если раньше знак населенного пункта был в 100 метрах от города, то теперь его поставили еще дальше. Зачем? В следующем году планируется построить круг в другой части города - на выезде в сторону Тарту.
Помимо этого сделаны очень неправильные решения и стройка на виадуке, проходящем через железную дорогу. Два круга построены по обе стороны моста, теперь там однополосная кольцевая дорога, раньше там было две полосы и сами по себе круги были больше. Неоднократно видел зимой, как там застревают фуры. Въезд на данные круги построены под таким углом, что заезд туда затруднен и зимой дороги скользкие. И знак разрешает ехать 70?!
Департамент шоссейных дорог мог бы сделать что-нибудь более полезное, например, построить рядом с шоссе Пийбе пешеходно-велосипедную дорожку, потому что сейчас очень опасно ехать на велосипеде или идти на автобусную остановку.
Департамент шоссейных дорог мог бы согласовывать свои действия с местными жителями, а не усложнять им жизнь и принимать идиотские решения.