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  • Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов получит от руководства Локомотива 12 тысяч евро

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов получит от руководства Локомотива 12 тысяч евро

Дмитрий Тарасов

ФОТО: Ramil Sitdikov / Sputnik / Scanpix

Дмитрий Тарасов лечил травму без согласования с ФК «Локомотив», и только за саму процедуру ему пришлось заплатить 10 тысяч евро, а еще 13 тысяч ушло у него на восстановление. 

Руководство «Локомотива» не хотело компенсировать ему эти затраты, и Дмитрий решил проблему в свою пользу через суд. «Локомотив» выплатит ему 12 тысяч евро. Юрист Тарасова рассказал: «Российский футбольный союз практически в полном объеме удовлетворил наш запрос компенсировать затраты на операцию и реабилитацию. То есть, «Локомотив» должен полностью компенсировать все затраты. По практике у клуба есть 30 дней на выплаты с момента принятия решения. Наша сторона полностью удовлетворена», пишет 7d.org.ua

 

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