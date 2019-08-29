Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов получит от руководства Локомотива 12 тысяч евро

Руководство «Локомотива» не хотело компенсировать ему эти затраты, и Дмитрий решил проблему в свою пользу через суд. «Локомотив» выплатит ему 12 тысяч евро. Юрист Тарасова рассказал: «Российский футбольный союз практически в полном объеме удовлетворил наш запрос компенсировать затраты на операцию и реабилитацию. То есть, «Локомотив» должен полностью компенсировать все затраты. По практике у клуба есть 30 дней на выплаты с момента принятия решения. Наша сторона полностью удовлетворена», пишет 7d.org.ua.