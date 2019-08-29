В Москве скоро появится беспилотное аэротакси, которое можно будет вызвать через приложение Yandex.Taxi

Договор был заключен между конструкторским бюро «ВР-Технологии», входящим в холдинг «Вертолеты России», и сервисом услуг по пассажирским перевозкам «Яндекс.Такси» на базе авиасалона «МАКС» в Жуковском. Разрабатывать технические решения по организации воздушных перемещений будет фирма «НИТА» (Новые Информационные Технологии в Авиации), пишет Gismeteo.ru.

Первые тестовые полеты будут совершаться уже в 2020 году, сообщают партнеры проекта. Вертолет VRT-500 будет выступать в качестве опытного образца, он уже был представлен на авиашоу «МАКС» в этом году. Аэротакси можно будет вызвать с помощью приложения на телефоне. В будущем рассматривается сложный путь перемещений — из наземного такси в воздушное и наоборот на отдельных участках пути.

Вертолет. Иллюстративное фото. ФОТО: Pexels / CC0 Licence

«Аэротакси на сегодняшний день — это уже не экзотика, такие виды транспорта используются в Рио-де-Жанейро, Нью-Йорке, Торонто и Сиднее», — рассказал глава по стратегическим партнерствам «Яндекс.Такси» Алексей Федотов.

Генеральный директор конструкторского бюро «ВР-Технологии» Александр Охонько добавил, что в новой разрабатываемой услуге будут задействованы как вертолеты с пилотами на борту, так и беспилотники.