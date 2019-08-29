Наргиз откровенно рассказала о причинах скандала с Фадеевым

Недавно Наргиз на своей странице в Instagram сообщила, что лейбл Максима Фадеева разорвал с ней контракт, запретив исполнять песни продюсера, а также едва не сорвал ее концертный тур. В интервью Ирине Шихман певица раскрыла, кто на самом деле всем заправляет в продюсерском центре Malfa.

«В лейбле на самом деле Макс Фадеев - это не Макс Фадеев. Рулит всем другой человек совершенно, ее все слушаются, она может там сворачивать горы - так, как сказала она, и никак по-другому. Все это прекрасно знают - да, конечно, это Ольга Серябкина», - заявила Наргиз.

По словам певицы, на Макса Фадеева сильно влияет его окружение, которое делает все для того, чтобы выжить из продюсерского центра всех артистов, которые хоть что-то из себя представляют.

«Зачем это Оле? Наверное, затем, что она хочет быть примой. Во всяком случае, полноценная работа над артистом (пиар, СММ и т.д.) происходила только вокруг нее. Почему ушла Юля Савичева - талантливая исполнительница, которая не вылазила из туров? Ее оттуда просто выжили. Я не думаю, что в этом лейбле задержится кто-то, кто будет из себя представлять сильную творческую единицу», - рассказала Наргиз.

Певица не понимала, почему она не ходила на интервью. На это Фадеев заявлял, что она является артисткой не того уровня, чтобы соглашаться на это. «Макс, ну Оля же ходит», - возмутилась Наргиз. «То есть все не мой уровень, ты богиня, но при этом ты сиди, грубо говоря, езди по маленьким городкам по кинотеатрам-развалюхам и привози бабло», - пожаловалась певица.