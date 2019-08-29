Чт, 29.08.2019
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Работа мечты в Эстонии! Фирма Lux Express ищет специалиста по улыбкам

ФОТО: Lux Express

Известная автобусная фирма Lux Express ищет специалиста по улыбкам и гостеприимству! 

В объявлении о работе говорится, что в обязанности нового работника будет входит сразу же несколько важных задач: гостеприимное общение с разными людьми, независимо от погоды, возможность решить всевозможные проблемы пассажиров и ответь на их вопросы, своей улыбкой поднять настроение людям хоть немного. 

Видите, как творчески подошли к поиску нового работника представители этой автобусной кампании. По заголовку можно понять, что они действительно ищут человека, который будет улыбаться сам и учить других улыбаться, но судя по описанию обязанностей, потенциальный работник будет регистрировать пассажиров на автобусный рейс и отвечать на различные вопросы перед поездкой. 

Более подробно о должности можно почитать ЗДЕСЬ!

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