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Мурашки по коже! Блогер показала, какой вид открывается с водонапорной башни эстонского города-призрака

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Продолжение прогулки блогера Юлич по заброшенному поселению Вийвиконна: не вошедшие в первую часть видеоматериалы, и, в качестве бонуса, эксклюзивное видео с посещением Вийвиконнаской водонапорной башни. Вид оттуда открывается сказочный! 

 

Как выяснилось, в Вийвиконна всё еще кто-то живет, но этих людей очень мало. 

Вийвиконна — деревня в Эстонии, бывший городской район города Кохтла-Ярве на северо-востоке уезда Ида-Вирумаа. С 2017 года передана в ведение муниципалитета города Нарва-Йыэсуу. По данным Департамента статистики Эстонии, в обитаемых домах в 2017 году числился 131 человек. 

Смотрите видео!

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