Мурашки по коже! Блогер показала, какой вид открывается с водонапорной башни эстонского города-призрака

Как выяснилось, в Вийвиконна всё еще кто-то живет, но этих людей очень мало.

Вийвиконна — деревня в Эстонии, бывший городской район города Кохтла-Ярве на северо-востоке уезда Ида-Вирумаа. С 2017 года передана в ведение муниципалитета города Нарва-Йыэсуу. По данным Департамента статистики Эстонии, в обитаемых домах в 2017 году числился 131 человек.