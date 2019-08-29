Мурашки по коже! Блогер показала, какой вид открывается с водонапорной башни эстонского города-призрака

Продолжение прогулки блогера Юлич по заброшенному поселению Вийвиконна: не вошедшие в первую часть видеоматериалы, и, в качестве бонуса, эксклюзивное видео с посещением Вийвиконнаской водонапорной башни. Вид оттуда открывается сказочный!
Как выяснилось, в Вийвиконна всё еще кто-то живет, но этих людей очень мало.
Вийвиконна — деревня в Эстонии, бывший городской район города Кохтла-Ярве на северо-востоке уезда Ида-Вирумаа. С 2017 года передана в ведение муниципалитета города Нарва-Йыэсуу. По данным Департамента статистики Эстонии, в обитаемых домах в 2017 году числился 131 человек.
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