Гороскоп на 30 августа: Тельцам нужно побездельничать, а Водолеям не ходить не магазинам

Весы

День не благоприятствует долгам и займам, особенно крупных сумм. Не стоит давать их в долг и занимать деньги. Тем более что многие из вас смогут найти себе новый источник дохода. Не экономьте на приятных мелочах, порой они действительно поднимают настроение и способствуют вашему оптимизму.

День характеризуется снижением жизненного потенциала, Весам грозит переутомление, нервное перенапряжение. Нежелательно заниматься какими-то неприятными делами, обсуждать вопросы, которые являются причиной разногласий с близкими людьми. Полезно проводить время в уединении, гулять в живописных местах. Занятия спортом не должны быть утомительными.

Скорпион

Ваше финансовое положение станет значительно лучше при условии, что вы не будете сидеть на месте. Некоторым Скорпионам уже давно пора увеличивать свои доходы и искать новые источники вдохновения, дерзайте!

Сложный день. Вероятно получение неприятных известий, информации, требующей решительных действий, от которых вы сейчас предпочли бы отказаться. Разногласия с любимым человеком многочисленны и могут стать благодатной почвой для серьезных конфликтов, если вы не измените свое поведение.

Стрелец

На работе ожидается период затишья, поэтому никаких неожиданностей день не принесет. Финансовая ситуация ожидается сегодня достаточно сложной, так что вам следует попробовать затянуть поясок потуже и перестать тратить деньги на очередные безделушки.

Не преувеличивайте своих возможностей – в этот день не нужно браться за важные и серьезные дела, приступать к реализации новых проектов. Ограничьтесь домашними хлопотами, решением наиболее актуальных бытовых проблем, а остальное время посвятите отдыху

Козерог

Козерогам особое внимание нужно уделить различным мелочам, тогда негативных моментов будет гораздо меньше. Вам рекомендуется запомнить, что жизнь состоит из мелочей, и не обращать на них внимание. Благоприятный период для того, чтобы расстаться с вредными привычками.

В этот день Козерогов будут не на шутку тревожить недостаток стабильности в личных отношениях, неуверенность в себе и сомнения в собственной правоте. Вместо того, чтобы снова и снова анализировать некогда допущенные ошибки, подумайте о будущем – сегодня вас могут посетить оригинальные идеи.

Водолей

Для вас настанет время неожиданностей в финансовом плане, ждите незапланированных трат. Чтобы не растеряться в магазине, прислушайтесь к своему сердцу или на время отложите покупку, в которой сомневаетесь.

Отложите утомительные занятия, настройтесь на приятное времяпровождение и несложные дела. Жизненный потенциал снижен, поэтому следует поберечь себя как от физических, так и от эмоциональных перегрузок. Отдыхайте в компании близких, избегайте тесных контактов с малознакомыми людьми.

Рыбы

Новолуние 30 августа подарит вам не только прекрасные возможности заработать, но и значительно сэкономить на том, что вы уже давно запланировали. Вы можете найти нужную вещь на распродаже или получить то, о чем мечтали на протяжении длительного времени бесплатно или по минимальной стоимости. Воспользуйтесь этим предложением, возможно, что оно позволит вам значительно сэкономить.