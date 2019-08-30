Гороскоп на 30 августа: Тельцам нужно побездельничать, а Водолеям не ходить не магазинам

Позитивные тенденции сильны, влияние их присутствует во всех сферах жизни, так что можно наслаждаться маленькими доступными радостями или ставить перед собой высокие цели и добиваться их – выбор за вами. Это один из тех удивительных дней, когда желания совпадают с возможностями, а потому достичь можно многого, если, конечно, не создавать себе проблемы самостоятельно.
Люди легко ладят друг с другом, причем многие могу сегодня похвастаться острой интуицией, способностью с первого взгляда составить верное мнение о новом знакомом. Легко зарождается взаимная симпатия, которая в некоторых случаях почти молниеносно перерастает в бурный роман. День отлично подходит для любых развлечений, семейных праздников, романтических и деловых поездок, информирует dvorec.ru.
Овен
Овнам сегодня будет трудно смириться с временным безденежьем. Но именно с такой ситуацией вы и рискуете столкнуться. Не позволяйте обстоятельствам взять верх над вами. Иначе высвободившиеся эмоции помешают вам трезво мыслить и реально оценить обстановку.
Желательно не тратить время зря: погрузитесь в полезные дела или занятия, доставляющие вам удовольствие, позволяющие найти применение своим талантам и способностям. Возможно возвращение к старым семейным и личным проблемам; попробуйте взглянуть на них с иной стороны.
Телец
Для семейных Тельцов день новолуния будет благоприятен. Однако сегодня следите за своими словами, вы рискуете попасть в очень неприятное положение, если поддадитесь эмоциям или собственной агрессивности и подозрительности.
Нежелательно заниматься учебой, научными исследованиями, аналитической работой. День также не очень подходит для поездок и освоения экстремальных видов спорта. Зато можно побездельничать, побаловать себя – это поднимет настроение.
Близнецы
Сегодня могут активизироваться аферисты и мошенники, поэтому проявите осторожность. Соблазнительные предложения могут существенно сбить вас с толку, поэтому постарайтесь прислушаться к интуиции. Лучше всего потратить деньги на себя и на удовольствия или на тех, кому доверяете.
День связан со снижением жизненного тонуса, поэтому многие привычные занятия могут показаться утомительными. Кроме того, Близнецы утрачивают интерес к делам, некогда доставлявшим им массу удовольствия. Но не стоит огорчаться – скоро появятся новые хобби и увлечения
Рак
Раки сегодня легко будут совмещать дела и личные интересы. Вам важно не терять бдительность и не распространяться о своих делах, и тогда вы сможете провернуть любое дело к своей выгоде и в обход конкурентов.
День удачен и вполне благоприятен, он не принесет неприятных сюрпризов и разочарований. Достаточно острожности и здравомыслия, чтобы избежать неприятностей, свести к минимуму споры и разногласия в семье. Некоторым Ракам придется взять на себя миротворческую миссию - помирить поссорившихся друзей или родственников
Лев
Главной опасностью дня для вас будут возможные акции и авантюры. Вы можете увлечься красивыми предложениями и поверить мошенникам. Чтобы денег было достаточно, постарайтесь тратить только на то, что запланировали изначально, хотя на подарках для близких людей не стоит экономить.
День связан с приятными встречами и многообещающими новыми знакомствами. Он отлично подходит для экспериментов с имиджем, посещения увеселительных заведений, домашних праздников. Романтические свидания также пройдут хорошо, да и вообще отношения с представителями противоположного пола складываются вполне комфортные.
Дева
Девы сегодня рискуют получить не тот результат, на какой они рассчитывали. Во всем будет виновата лень. Чем смелее вы будете сегодня осваивать что-то новое, тем более впечатляющий результат сможете получить.
Достаточно напряженно складываются личные отношения, возможны ссоры и конфликты с самыми близкими людьми. Не стоит планировать на этот день какие-то совместные дела, общие проекты, семейные праздники. Старайтесь избегать обсуждения «острых» тем.
Весы
День не благоприятствует долгам и займам, особенно крупных сумм. Не стоит давать их в долг и занимать деньги. Тем более что многие из вас смогут найти себе новый источник дохода. Не экономьте на приятных мелочах, порой они действительно поднимают настроение и способствуют вашему оптимизму.
День характеризуется снижением жизненного потенциала, Весам грозит переутомление, нервное перенапряжение. Нежелательно заниматься какими-то неприятными делами, обсуждать вопросы, которые являются причиной разногласий с близкими людьми. Полезно проводить время в уединении, гулять в живописных местах. Занятия спортом не должны быть утомительными.
Скорпион
Ваше финансовое положение станет значительно лучше при условии, что вы не будете сидеть на месте. Некоторым Скорпионам уже давно пора увеличивать свои доходы и искать новые источники вдохновения, дерзайте!
Сложный день. Вероятно получение неприятных известий, информации, требующей решительных действий, от которых вы сейчас предпочли бы отказаться. Разногласия с любимым человеком многочисленны и могут стать благодатной почвой для серьезных конфликтов, если вы не измените свое поведение.
Стрелец
На работе ожидается период затишья, поэтому никаких неожиданностей день не принесет. Финансовая ситуация ожидается сегодня достаточно сложной, так что вам следует попробовать затянуть поясок потуже и перестать тратить деньги на очередные безделушки.
Не преувеличивайте своих возможностей – в этот день не нужно браться за важные и серьезные дела, приступать к реализации новых проектов. Ограничьтесь домашними хлопотами, решением наиболее актуальных бытовых проблем, а остальное время посвятите отдыху
Козерог
Козерогам особое внимание нужно уделить различным мелочам, тогда негативных моментов будет гораздо меньше. Вам рекомендуется запомнить, что жизнь состоит из мелочей, и не обращать на них внимание. Благоприятный период для того, чтобы расстаться с вредными привычками.
В этот день Козерогов будут не на шутку тревожить недостаток стабильности в личных отношениях, неуверенность в себе и сомнения в собственной правоте. Вместо того, чтобы снова и снова анализировать некогда допущенные ошибки, подумайте о будущем – сегодня вас могут посетить оригинальные идеи.
Водолей
Для вас настанет время неожиданностей в финансовом плане, ждите незапланированных трат. Чтобы не растеряться в магазине, прислушайтесь к своему сердцу или на время отложите покупку, в которой сомневаетесь.
Отложите утомительные занятия, настройтесь на приятное времяпровождение и несложные дела. Жизненный потенциал снижен, поэтому следует поберечь себя как от физических, так и от эмоциональных перегрузок. Отдыхайте в компании близких, избегайте тесных контактов с малознакомыми людьми.
Рыбы
Новолуние 30 августа подарит вам не только прекрасные возможности заработать, но и значительно сэкономить на том, что вы уже давно запланировали. Вы можете найти нужную вещь на распродаже или получить то, о чем мечтали на протяжении длительного времени бесплатно или по минимальной стоимости. Воспользуйтесь этим предложением, возможно, что оно позволит вам значительно сэкономить.
Рыб ожидает трудный и утомительный день. Нельзя действовать сгоряча, принимать необдуманные решения. В сложных ситуациях ваша главная задача – вовремя взять паузу, спокойно обдумать происходящее. Только так можно справиться с влиянием негативных тенденций.