Нашумевшая передача журналистских расследований начинает сотрудничество с порталом Limon.ee!

Ведущая Катрин Луст очень счастлива, что портал Limon.ee начинает сотрудничество с программой KUUUURIJA, потому что многие русские жители нашей страны часто обращаются к ней за помощью и еженедельно смотрят новые выпуски. Как выяснилось в ходе беседы, KUUUURIJA смотрят и в эстонских тюрьмах, там тоже есть поклонники данной передачи.

- Катрин, расскажи, что нас ждет впереди в новом сезоне?

- Очень интересный новый сезон впереди. Я очень счастлива, что Limon согласен со мной сотрудничать. В последнее время со мной связываются многие эстонцы, говорящие на русском языке. Они обращаются ко мне со своими проблемами. Я думала, как сделать мои передачи для них более доступными. В первой передаче свою историю расскажет Кристина Степанова из Мустамяэ. Поэтому я рада, что мне доверяют в Limon.ee и готовы публиковать истории на русском языке.

- Если в двух словах, о чем история Кристины Степановой?

- Выяснилось, что все разведенные до 2013 года люди должны пойти и узнать, поделена ли их недвижимость официально и правильно. Кристина Степанова развелась более 10 лет назад, по договору квартира досталась на 100 процентов женщине, всё было заверено нотариусом. Но спустя 10 лет у Кристины уже новая семья, а ей пришло письмо, где написано, что она должна оплатить долг экс-супруга. Кристина не понимает: как такое возможно? Развод официально оформлен, нотариально всё заверено. Выяснилось, что закон теперь трактуется по-новому. В договоре о разделе имущества у Кристины нет одной важной строчки, которая может отсутствовать и у тысячи других разведенных людей по всей стране. Эта передача очень важна для тех, кто развелся до 2013 года и на самом деле не должен платить никаких долгов за бывшего супруга.

Катрин Луст и Эдгар Гергель ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

- В каких городах ты в последнее время была со съемками своей передачи?

- В первой передаче едем в Азери. Вообще это волость, но я бы назвала это городом, в советское время Азери тоже был городом. Очень интересная история оттуда. О том, как уроженцы Украины и Белоруссии хотят там построить мировую столицу для молитвы, куда приедут около 10 тысяч паломников. Но местные жители против...

- Наверняка есть ситуации, когда работать небезопасно. Ты боишься за свою жизнь?

- Люди звонят и говорят, что переживают за меня, я слишком смелая, копаю и показываю всё самое плохое. Некоторые говорят, что ставят за меня свечку в церкви и молятся. Я уверена, что в Эстонии уже не девяностые, а 2019 год. Но я уверена, что живу и работаю в безопасной Эстонии, не боюсь ночью идти по темной улице.

- Где люди чаще всего смотрят твою передачу? В тюрьмах тоже есть зрители?

- В тюрьме у меня много фанатов. Каждую неделю мне звонят. В какое-то время показывали передачу KUUUURIJA после 10 часов вечера, но стали приходить письма из тюрьмы с просьбой показывать передачу раньше, ведь в 10 часов у них уже отбой. Но я уверена, что мою передачу смотрят по всей Эстонии. Она в топе самых популярных. Один выпуск просматривают, в среднем, более 200 тысяч зрителей.

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