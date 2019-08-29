Чт, 29.08.2019
Гуляет Ласнамяэ! Митя Фомин спел для жителей самого большого района Таллинна СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Анастасии Волочковой грозит наказание за грубое нарушение закона на Мальдивах

Анастасии Волочковой грозит наказание за грубое нарушение закона на Мальдивах

Анастасия Волочкова

ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS

Российская балерина оголилась на пляже тропического острова, что запрещает закон мусульманского государства пишет Пятый канал.

Представитель туристической компании Людмила Мостовая заявила РИА Новости, что Анастасия Волочкова грубо нарушила законодательство на Мальдивах.

По ее словам, российская балерина появилась на пляже тропического острова в обнаженном виде, что строго запрещает закон мусульманского государства. Другой представитель туристической отрасли отметил, что, скорее всего, Волочкова отделается предупреждением.

Согласно законам Мальдив, появление топлес на пляжах может караться большим штрафом и даже лишением свободы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ