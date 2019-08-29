Анастасии Волочковой грозит наказание за грубое нарушение закона на Мальдивах

Российская балерина оголилась на пляже тропического острова, что запрещает закон мусульманского государства пишет Пятый канал.
Представитель туристической компании Людмила Мостовая заявила РИА Новости, что Анастасия Волочкова грубо нарушила законодательство на Мальдивах.
По ее словам, российская балерина появилась на пляже тропического острова в обнаженном виде, что строго запрещает закон мусульманского государства. Другой представитель туристической отрасли отметил, что, скорее всего, Волочкова отделается предупреждением.
Согласно законам Мальдив, появление топлес на пляжах может караться большим штрафом и даже лишением свободы.