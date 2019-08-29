Внимание! Концерт Тимати в Таллинне переносится на новую дату: что стоит учесть
В связи с изменением гастрольного графика концерт ТИМАТИ, который должен был состояться 1 ноября 2019 года в Таллинне, переносится на 24 ноября этого же года.
Все купленные билеты действительны на новую дату. Если новая дата вам не подходит, билеты можно вернуть во все пункты продажи Piletilevi (за исключением станций Circle-K) с 16 до 30 сентября включительно.
Для возврата PDF-билетов просим владельцев связаться с организаторами по адресу: tagasiost@piletilevi.ee, указав в письме номер заказа и желание вернуть деньги. Возврат билетов начнется 16 сентября.
Организатор и менеджмент артиста приносят свои извинения.
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!