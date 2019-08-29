Хорошие гены? Актриса с эстонскими корнями Мина Сувари в 40 лет выглядит как девочка
Звезда фильмов «Американский пирог» и «Красота по-американски» Мина Сувари на днях появилась на премьере фильма ужасов «Оно 2». Судя по фотографиям, 40-летняя актриса и сейчас выглядит как юная красотка из молодежных комедий. Смотрите фото в нашей галерее!
Мина Сувари – самая известная голливудская актриса с эстонскими корнями. Отец Мины был эстонцем, родился он в Пярну, а из страны уехал в 1944 году. Сначала Андо Сувари учился на медицинском факультете в Германии, а потом уже, в 1954 году, переехал в США, где стал работать психиатром.
Позже он женился на медсестре Кэндис, которая была наполовину гречанкой. В 1979 году у них родилась дочь Мина.
У Мины есть три старших брата. После переезда семьи в Чарльстон Мина в возрасте 12 лет попала в модельное агентство. После окончания школы Мина переехала в Лос-Анджелес, где начала сниматься в телесериалах.
Стоит отметить, что о своих эстонских корнях семья Сувари никогда не забывала. Брат Мины даже ездил в Эстонию и разыскивал родственников, но самой актрисе на исторической родине побывать пока не доводилось.