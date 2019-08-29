Сюрпризы для гостей гарантированы: в Тарту, Нарве и Таллинне пройдет некислый показ русской комедии «Дорогой папа»

На месте будет работать наш фотограф, который сделает яркие кадры. Снимки потом можно будет посмотреть на портале Limon.ee. Перед началом сеанса будут разыгрываться роскошные подарки от различных фирм-партнеров мероприятия. Также особо счастливых ждут сувениры от Limon.ee.

Совместный просмотр фильма, о котором мы все так давно мечтали! Билеты уже в продаже на сайте www.apollokino.ee.

11 сентября в 19:00 в Таллинне (Apollo Ülemiste) ведущим вечера будет Эдгар Гергель;

12 сентября в 19:00 в Тарту (Apollo Eeden) ведущая вечера - очаровательная Ольга Максимовская, а в Нарве (Apollo Astri) в это же время вас будет встречать красавица Елена Ковостьянова.

ФОТО: Промо