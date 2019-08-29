Некислый показ с Limon.ee: уже сегодня в Apollo Ülemiste полная сюрпризов премьера российской комедии
Розыгрыши подарков, отличное настроение и сюрпризы от Apollo Kino и Limon.ee ждут всех, кто приобретет билет на Некислый показ российского фильма «Дорогой папа» на 11 сентября в таллиннском кинотеатре Apollo Ülemiste или на 12 сентября в тартуском Apollo Eeden или нарвском Astri. Все фильмы будут показаны в 19:00.
На месте будет работать наш фотограф, который сделает яркие кадры. Снимки потом можно будет посмотреть на портале Limon.ee. Перед началом сеанса будут разыгрываться роскошные подарки от различных фирм-партнеров мероприятия. Также особо счастливых ждут сувениры от Limon.ee.
Совместный просмотр фильма, о котором мы все так давно мечтали! Билеты уже в продаже на сайте www.apollokino.ee.
11 сентября в 19:00 в Таллинне (Apollo Ülemiste) ведущим вечера будет Эдгар Гергель;
12 сентября в 19:00 в Тарту (Apollo Eeden) ведущая вечера - очаровательная Ольга Максимовская, а в Нарве (Apollo Astri) в это же время вас будет встречать красавица Елена Ковостьянова.
Всем зрителям достанется вкуснейший лимонад Mully’s, а самые счастливые смогут выиграть один из крутых призов: футболки от Black Star Wear, подарочные карты от Vapiano, подарочные карты торговых центров Ülemiste, Astri и Eeden (в зависимости от города), а также много других классных призов!